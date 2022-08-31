海軍證實「震海案」因迅聯計畫延遲 改建輕型巡防艦

海軍與中科院對「新一代飛彈巡防艦」所需的戰鬥系統「迅聯專案」是否完成，雙方原相持不下，但海軍在新年度國防預算案中直指，中科院迅聯專案科研因進度延緩而報繳預算，全案因此從原新建4500噸級的飛彈巡防艦，改興建2艘新一代輕型巡防艦。

海軍參謀長蔣正國先前在立法院證實，代號「震海專案」的「新一代飛彈巡防艦」原型艦，全案時程可能往後挪，構型也可能改變。旅美的台海安全研究中心主任梅復興也曾公開表示，國內造船業界已開始流傳，海軍正在考慮修改新一代巡防艦案的排序與構型，將原先規劃為4500噸級設計的巡防艦暫時擱置，並修改設計構型。於此同時，先行建造2000至2500噸級的巡邏艦／輕型巡防艦 （corvette/light frigate），以儘速形成即戰力，因應共軍威脅。

112年度預算案進一步指出，原新一代巡防艦案108年就因「中科院迅聯專案科研進度延緩乙年」而報繳預算，自109年改規畫，將耗資245億4916萬2000元，執行新一代輕型巡防艦-第2階段原型艦籌建案，計畫115年完成。

海軍在預算案中表示，新建的「新一代輕型巡防艦-第2階段原型艦」籌建案，將藉由「新一輕型巡防」建造，持續帶動國內造船工業，落實國艦國造政策，延續海軍設計及造管理能量，奠定海軍對未來作戰規劃的基礎，並建立及保存自主防科技能力。海軍說，新案將籌建具戰場管理、域防空、反潛、水面作戰及電子作戰等能力的新一代輕型巡防艦，搭配現行主作戰，以精進艦隊防空、潛及飛彈三戰力，提升戰場存活率,強化整體聯合制海戰力。