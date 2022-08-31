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新國防預算案曝光 陸軍大筆增購海馬斯火箭與戰術飛彈

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部112年度預算案今送抵立法院，內容顯示，陸軍司令部「轟雷專案」對美大筆增購M142「海馬斯（HIMARS）多管火箭系統」，全案增購18套，總共計畫採購29套海馬斯多管火箭系統，戰術區域飛彈84枚、精準火箭864枚。圖／取自FAS網站
國防部112年度預算案今送抵立法院，內容顯示，陸軍司令部「轟雷專案」對美大筆增購M142「海馬斯（HIMARS）多管火箭系統」，全案增購18套，總共計畫採購29套海馬斯多管火箭系統，戰術區域飛彈84枚、精準火箭864枚。圖／取自FAS網站

國防部112年度預算案今送抵立法院，內容顯示，陸軍司令部「轟雷專案」對美大筆增購M142「海馬斯（HIMARS）多管火箭系統」，全案增購18套，總共計畫採購29套海馬斯多管火箭系統，戰術區域飛彈84枚、精準火箭864枚；規畫113年先接11套、戰術區域飛彈64枚與訓練模擬器。全案預算額度達325億餘元，計畫116年完成換裝。

112年預算案同時顯示，陸軍司令部計畫耗資7億餘元，新編空降作戰傘具裝備採購案，為特戰部隊使用的傘兵人員傘換裝，計畫116年前完成換裝。另外，因應對美採購M109A6自走砲「銳霆專案」取消，美允售我海馬斯多管火箭，陸軍新編「遠程精準火力打擊」系統採購案，預計以325億2354萬7000元，在116年前完成換裝。

預算案指出，去年陸軍原計畫採購11套、64枚戰術飛彈，現在增購18套達29套，戰術區域飛彈也增購到84枚、精準火箭864套。規畫113年先接11套、戰術區域飛彈64枚與訓練模擬器。

此外，空軍編列公開預算案下，以「F-16型機遠距精準武器籌購」示外，預計編列470億8073萬餘元支應，但並未說明採購彈種。但今年原計畫民國116年執行完畢，明年預算現在延長至119年。

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