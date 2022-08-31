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影／中共無人機擾金門 綠委：國防部別再有烏龜心態

聯合報／ 記者李承穎／台北即時報導
二膽島國軍開火驅離大陸無人機導致在美上市中概股大跌。記者程嘉文／攝影
二膽島國軍開火驅離大陸無人機導致在美上市中概股大跌。記者程嘉文／攝影

共軍無人機近期頻擾金門防區，引發各界關注，陸軍金門防衛指揮部昨射擊驅離，無人機才往廈門方向飛離。民進黨立委陳亭妃說，無人機已經不斷踩到我國底線，甚至是飛越到我領空當中，竊取相關相片跟資料。「國防部也太軟弱，反應也太慢，不要再有烏龜心態。」

陳亭妃說，已經多久的時間，從中國民用無人機飛到金門防區的上空，到現在仍束手無策。應該訂定一套SOP，甚至該處理就處理，如何調動所有的干擾器，可以干擾無人機的相關儀器，讓金防部的士兵能夠有武器或是工具可以去處理無人機，而不是一直在喊話。

民進黨立委王定宇說，國防部首度開火驅離入侵無人機登上國際媒體，台灣因應中國灰色地帶威脅會引起國際關係，因會影響區域和平，雖然日前國軍丟石頭不當，讓國人不滿意的事情，但整體沈穩因應灰色地帶挑戰，美國也批准公布對台軍售，國際社會多半譴責無理侵擾，也有中國是麻煩製造者的共識。

王定宇說，要求國軍對不同樣態侵擾，要有不同因應措施，國軍「硬起來」國人都會支持，硬起來的應處不是無事惹事或是不符比例擴大事端，畢竟台灣是高度文明自治國家。

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