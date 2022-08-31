獨／海委會主委李仲威家庭因素突請辭 海巡體系傳搬風

海洋委員會主委李仲威以家中高齡母親需要侍奉的家庭因素為由，向高層請辭現職，遺缺將由海巡署長周美伍接任；而海巡署長兵符則將轉回警職，傳規劃由副署長蔡常孟接任。李仲威今（31）日將返回海巡署位於台北馬明潭的署部，召集一級主管發表談話。

李仲威是蔡政府執政之初，與前國防部長馮世寬、退輔會主委李翔宙並列「3大軍事幕僚」。國安團隊透過諮詢前國防部長李傑，敦請海軍中將退役的他從大直國防部博愛營區現址後的眷村住家，重新出任公職。李仲威接獲邀請當日，也是以須向母親請示為由，爭取到一個晚上的考慮期，翌日允諾接任海岸巡防署長。

李仲威接任海岸巡防署長後，配合海委會成立，戮力推動組織改造，執行「岸巡單位二階段組織調整」，同時親力親為落實岸海聯合，確立全國13個「巡防區」制度，同時主導比照海軍沱江艦型，排除反對意見，興建12艘安平級巡邏艦，並據此推動「平戰轉換」機制，整合海巡與海軍戰情互聯，完成海巡署成立以來幅度最大的軍事組織任務整合。

海洋委員會成立後，海岸巡防署從行政院一級機關降編為隸屬海委會的二級機關「海巡署」，高層並順勢將李仲威調任為海委會主委，成為一級機關首長，仍督導海巡署。

據稱，李仲威自就讀軍校即離家，退伍後又被敦請出任公職後，期間戮力從公，家中今高齡已98歲需要看護的母親長期由胞弟照料。出任主委後，李必須南下高雄坐鎮，雖然每周有1至2天在台北辦公，署部也留有專用辦公室，下班可就近關照，但近期家人對李仲威返家共同侍奉老母的期待殷切，環顧海巡業務已上軌道，事母至孝的李仲威因此決定主動請辭返家。

今天他將返回署部召集一級主管說明他的決定，並對說明海巡當前與須持續推動的重要任務。據了解，李仲威請辭獲准後，原海軍中將出身的海巡署長周美伍可望接任海委會主委，仍督導海巡署，署長一職則由現任副署長兼發言人的蔡長孟接任。蔡長孟警察大學44期畢業，曾任海巡隊長、後勤組長、海務組長、署本部企劃處長、巡防處長、海洋巡防總局長等職務，作風豪邁。蔡接任現職，代表海巡署「兵符」又回到警職出身者。