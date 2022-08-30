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共軍無人機至金門遭示警仍盤旋 金防部首次射擊驅離

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
共軍無人機近期頻擾金門防區，引發各界關注。圖/軍聞社
共軍無人機近期頻擾金門防區，引發各界關注。圖/軍聞社

共軍無人機近期頻擾金門防區，引發各界關注，陸軍金門防衛指揮部今晚間指出，今日下午4時許及接近晚間6時左右，都有無人機進入大膽、二膽、獅嶼地區，其中晚間6時1批1架次還在示警後持續盤旋，因此射擊驅離，無人機才往廈門方向飛離。

陸軍金門防衛指揮部表示，今日下午4時23分起，分別於大膽、二膽、獅嶼地區，發現民用無人機3批3架次，經守軍射擊信號彈示警後，往廈門方向飛離。

下午5時59分，無人機1批1架次，再次進入二膽地區禁限制水域上空，守軍即依程序實施示警，因持續盤旋，所以防衛射擊驅離，無人機於6時向廈門方向飛離，金防部將持續保持警戒、嚴密監控。金防部先前針對此類事件都是發射信號彈，今日首次開槍驅離。

金門 陸軍 無人機

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