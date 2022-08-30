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曾與敵機空中對峙 飛行員向蔡總統坦言「說不緊張是騙人的」
蔡英文總統今天到澎湖視導部隊，也是中共軍演後首度跨海前往前線國軍部隊。蔡總統在臉書上透露，今天，一位曾與敵機在空中對峙的空軍飛行員跟她說，「我們是24小時待命，說不緊張是騙人的，但請把領空交給我們，我們都準備好了」；海軍146艦隊艦長更提到，之前嚴密監控敵艦長達6天，雙方最近的距離只有500到600碼。
蔡總統說，海軍在第一線築起海上長城，護衛海疆，空軍與雷達部隊在領空升起防護之盾，這些長時間且近距離的監控，不只疲憊，肩上的壓力，難以言喻。這就是國軍堅守崗位的態度，這就是守護家園的決心。
蔡總統說，國軍辛苦守護國人，政府也一定會做國軍最堅實的後盾。明年政府的國防預算達到史上最高，持續推動國防自主，發展不對稱戰力。政府會做好更強大的防衛力量，捍衛國家安全。她也要謝謝所有國軍，辛苦保衛國家安全，「讓我們一起力挺國軍，團結捍衛主權。」
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