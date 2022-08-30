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中共無人機侵擾 蔡總統下令：適時採取必要強力反制

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天到澎湖視導部隊，並在146艦隊致詞。記者余承翰／攝影
蔡英文總統今天到澎湖視導部隊，並在146艦隊致詞。記者余承翰／攝影

蔡英文總統今天到澎湖視導部隊，也是中共軍演後首度跨海前往前線國軍部隊。蔡總統在視導海軍146艦隊後致詞，針對最近中共無人機侵擾，她說，「我們自我克制，但不表示我們不會反制」，她已經下令國防部，適時採取必要而且強力的反制措施，捍衛國家領空的安全。

蔡總統說，今天來到146艦隊，是要感謝各位海軍弟兄姊妹，只要收到命令，就必須緊急出海執行任務、配合任務管制休假，犧牲陪伴家人的時光，都是官士兵的日常，「又像是我剛才去過的空軍天駒部隊及陸軍澎防部防空連，一旦接獲敵情，都必須在極短的時間內完成待命和接戰的準備」； 空軍第七雷達中隊，也是一樣，必須兢兢業業，維持雷達的運作正常，讓敵情無所遁形。

蔡總統說，尤其是近來中國在軍演後，仍然以無人機侵擾等「灰色地帶」的衝突手法，並且結合認知作戰的手段，持續對台灣進行文攻武嚇。她要告訴大家，「敵軍越是挑釁，我們越要冷靜。我們不會讓對岸有不當的藉口來製造衝突，我們不會挑起爭端，我們自我克制，但不表示我們不會反制。」

她已經下令國防部，適時採取必要而且強力的反制措施，捍衛國家領空的安全。她要再一次強調，台灣捍衛主權及守護民主自由的決心，絕不會因為壓力和恫嚇而退縮，政府也會做好充分的準備。

蔡總統說，面對中國的軍事威脅，政府將持續強化自我防衛的決心和能力，明年度的國防整體預算規模已經達到5863億元，創下歷史新高，較今年增加700多億元，成長近14%。這一次國防預算的增加，重點在政府將持續推動國艦國造、國機國造，也要提高裝備妥善、補充彈藥存量，並且提升後備戰力，發展不對稱作戰，以加速國防建設，建構可恃防衛力量，讓台灣自我防衛的力量可以更加堅實。

蔡總統說，中華民國國軍的戰力，就是國家安全的保證。全國人民的支持，則是國軍保衛台灣最大的動力。「各位弟兄姊妹，當每一個台灣人看到你們穿著軍裝時，大家心裡的感覺就是尊敬與感謝。身為各位的三軍統帥，我非常以各位為榮，我也希望大家繼續以身為中華民國國軍為榮。」

蔡總統也說，因為駐地換防或任務變化，大家陪伴家人的時間也變少了。國軍眷屬是國軍弟兄姊妹精神上最大的支持，也是國家安全最重要的後盾。在這裡要向所有的國軍眷屬致上最深的感謝。她也要給各位一個重要的任務。請大家有空的時候，打通電話給支持各位的家人，讓家人放心。最後，請各位繼續保持「捍衛國土，捨我其誰」的高昂士氣。只要三軍協力，必能保衛國家的安全。

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