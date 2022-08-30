影／中共無人機頻擾外島嘲諷國軍 邱國正向對岸喊了這句話

中共民用無人機近來頻繁侵擾金門防區拍攝，國防部長邱國正今天表示，國軍從來不挑釁，但面對中共不平和、不理性、傷及兩岸和平的態度，國防部以自我防衛著眼，針對無人機已有策進作為。他向對岸喊話說：「我放個鞭炮嚇嚇麻雀，到時你也不要大驚小怪」。

中共民用無人機近來頻繁侵擾金門防區拍攝，事後恣意將影片網貼訕笑防區官兵，中共外交部發言人趙立堅29日對此還宣稱「中國的無人機在中國的領土上飛一飛，這不是什麼值得大驚小怪的事」。邱國正上午出席聯合國反貪腐公約第二次國家報告國際審查會議開幕式前接受媒體訪問時，首度對此事表態，強調離島官兵近期受到很大壓力，但責任他來負。

他提及，今年農曆年以後，共機、民航機有意無意到台灣外島上空，後來又有無人機經過，共軍8月4日至8月7日聯合軍演把台灣周邊劃出7個禁航區，其中第4及第7就劃在台灣東部海域，這些行為都是挑釁；軍演後，中共繼續則以海上巡邏為藉口，目前每天有20架到30架的中共飛機在台灣周邊繞著，執行對方所謂的警巡任務，最近則有無人機不斷侵擾離島。

面對中共舉措，邱國正重申，他之前在立法院曾講過，國軍奉陪到底，但國軍從來不挑釁，國防部從來沒有放話，要對方放馬過來，秉持嚴正以待的謹慎態度。

邱國正指出，作戰須謹慎評估，絕對非輕而易舉，所以當初想法是不挑起戰端，也不提高衝突，很謹慎看這個問題，然後也有一些應對，都是理性的應對，但中共卻一而再，再而三放話、嘲諷。

邱國正說，國防部仍抱著謹慎態度去評估應對，當然離島官兵受到壓力很大，責任要國防部長來負，他是要求離島官兵要冷靜、克制，有什麼作為再調整，尤其中共政府發言人都講，無人機到自家庭院去轉轉，不要大驚小怪，此話傷及兩岸和平，對方不平和、不理性，所以他更加重新思考要怎麼應對。

邱國正指出，國防部已有一些策進作為，但軍事行動不便告知，但這些作為，一定是抱持自我防衛，「到時候我也可以講，我放個鞭炮嚇嚇麻雀，到時你也不要大驚小怪」，這句話沒有挑釁意味，只是一個表達；他對自己及國軍官兵很有信心，會帶領國軍們持續努力。