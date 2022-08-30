影／中共無人機闖金門拍攝 馮世寬比「槍」：把它擊落

中國大陸最近多次出動民用無人機，闖入金門防區上空拍攝官兵、設施等畫面，甚至低飛到崗哨前拍攝。中國外交部發言人趙立堅還聲稱，「中國的無人機到中國的領土上去飛一飛，不值得大驚小怪」，退輔會主委馮世寬對此表示，絕不允許任何無人機進入到我方軍事範圍，威脅到我方安全，最後他更比出舉槍的手勢，直言「把它擊落」！

馮世寬上午接受媒體聯訪時說，自己6年前當國防部長，規定只要到營區，就把它擊落。至於是否恰當？讓大家去思索。馮世寬再強調，只要在前線，他絕不允許任何無人機進入到我方的軍事範圍，那是威脅到我方的安全，「守土有責，擊落無罪」。

針對中國外交部發言人趙立堅昨日在記者會上要台灣「別大驚小怪」，馮世寬也立刻比出舉槍的手勢回應說「把它擊落」！