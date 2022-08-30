大陸民用無人機入侵金門防區 名嘴：打下來就對了

大陸民用無人機近期多次跨海至金門防區拍攝，軍方躊躇是否應該開槍擊落，表示須先「示警」。有名嘴今天表示，無人機「入侵、情蒐」軍事據點，為防洩密，就是把它打下來。

名嘴黄暐瀚今在個人臉書以「開槍，把無人機打下來！」為題貼文稱，「佛跳牆做到會爆炸，是不允許的。」那請問：「無人機飛進軍事基地，這可以嗎」？當軍事基地已經面對遭到「入侵」和「情搜」的威脅時，開槍打下「一架無人駕駛的飛行器」，「怎麼了嗎？」

黄暐瀚表示，早在2016年，國防部就已經開過記者會，宣布無人機飛軍區，不排除擊落，怎麼六年過去，金門都被大陸無人機飛三趟了，還在那邊「示警、通報、驅離，最後才不排除擊落」。

黄暐瀚批評軍方說：「你跟無人機『示警』，它是會怕嗎？」

黄暐瀚表示，網路上一些「擊落無人機、兩岸會開戰」的論點，他不清楚是怎麼來的？而且在不知道「機器」是誰操作的，而防區看到無人機當下，如何判定操作者？這時如果打下機器，就會兩岸開戰？「誰跟你說的？」

黄暐瀚表示，無人機「入侵、情蒐」軍事據點，為防洩密，就是把它打下來。根本不用管操控的人是誰？也有可能是台灣無人機玩家。總之，軍事區不可刺探，不可拍攝，為了防止畫面外洩，打下來，就對了。，