軍友社左營慰勞海軍艦指部 提前祝賀陸戰隊慶

中華民國軍人之友社今天由榮譽理事長李棟樑、代秘書長謝明德代表，由海軍副司令王瑞麟中將陪同，赴高雄左營海軍基地，慰勞艦隊指揮部與陸戰隊指揮部，並提前祝賀陸戰隊75周年隊慶。

李棟樑表示，近日中共解放軍頻繁擾台，相較於只能在空中短暫滯留的飛機，軍艦可以長期貼近台灣海域，我方勢必要派艦持續監控，因此艦艇官兵近日的辛苦程度，恐怕是陸海空三軍之冠。

艦指部指揮官黃佑民中將說，除了增派艦艇出海之外，為了避免新冠病毒疫情在船上流行，目前每艘艦艇出海前，都必須先進行梯口管制72小時，限制人員出入，並且進行兩次快篩。因此以一般台灣周邊海域偵巡任務而言，原本是8天，目前就等於11天，格外辛苦。

敬軍團一行由艦指部轉往陸戰隊。李棟樑表示，民國103年應馬英九總統之邀出任軍友社理事長，不久就發生高雄前鎮氣爆事件。看到國軍大量投入救災，他隨即向國防部自動請纓，要到高雄來慰問官兵，開啟了八年任期內到訪國軍單位達1564場次的勞軍之旅。今年屆滿卸任之後，新任理事長黃呈琮仍聘他擔任榮譽理事長，繼續勤走基層慰勞官兵。

王瑞麟曾任陸戰隊指揮官五年，是海軍陸戰隊於民國36年重組以來，在位最久的主官。本月剛接棒的指揮官馬群超中將回憶，在氣爆案當時，陸戰隊除了第一時間冒險進入災區搶救，因為當地下水道系統被摧毀，災後繼續留在當地協助抽取積水；甚至因為許多居民一時不敢搬回，附近出現小偷趁機闖空門，陸戰隊還和警方合作，組成夜間巡邏隊捉賊。八年後的今天，當時參與救災的陸戰隊官兵，如今還有125人仍在軍中服務。