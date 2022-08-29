軍友社左營慰勞海軍艦指部 提前祝賀陸戰隊慶

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
軍友社勞軍團與海軍艦指部官兵代表合影。左四起：軍友社代秘書長謝明德、榮譽理事長李棟樑、海軍副司令王瑞麟中將、政戰主任劉慶斌中將、艦指部指揮官黃佑民中將、艦指部政戰主任馮國維少將。記者程嘉文/攝影
軍友社勞軍團與海軍艦指部官兵代表合影。左四起：軍友社代秘書長謝明德、榮譽理事長李棟樑、海軍副司令王瑞麟中將、政戰主任劉慶斌中將、艦指部指揮官黃佑民中將、艦指部政戰主任馮國維少將。記者程嘉文/攝影

中華民國軍人之友社今天由榮譽理事長李棟樑、代秘書長謝明德代表，由海軍副司令王瑞麟中將陪同，赴高雄左營海軍基地，慰勞艦隊指揮部與陸戰隊指揮部，並提前祝賀陸戰隊75周年隊慶。

李棟樑表示，近日中共解放軍頻繁擾台，相較於只能在空中短暫滯留的飛機，軍艦可以長期貼近台灣海域，我方勢必要派艦持續監控，因此艦艇官兵近日的辛苦程度，恐怕是陸海空三軍之冠。

艦指部指揮官黃佑民中將說，除了增派艦艇出海之外，為了避免新冠病毒疫情在船上流行，目前每艘艦艇出海前，都必須先進行梯口管制72小時，限制人員出入，並且進行兩次快篩。因此以一般台灣周邊海域偵巡任務而言，原本是8天，目前就等於11天，格外辛苦。

敬軍團一行由艦指部轉往陸戰隊。李棟樑表示，民國103年應馬英九總統之邀出任軍友社理事長，不久就發生高雄前鎮氣爆事件。看到國軍大量投入救災，他隨即向國防部自動請纓，要到高雄來慰問官兵，開啟了八年任期內到訪國軍單位達1564場次的勞軍之旅。今年屆滿卸任之後，新任理事長黃呈琮仍聘他擔任榮譽理事長，繼續勤走基層慰勞官兵。

王瑞麟曾任陸戰隊指揮官五年，是海軍陸戰隊於民國36年重組以來，在位最久的主官。本月剛接棒的指揮官馬群超中將回憶，在氣爆案當時，陸戰隊除了第一時間冒險進入災區搶救，因為當地下水道系統被摧毀，災後繼續留在當地協助抽取積水；甚至因為許多居民一時不敢搬回，附近出現小偷趁機闖空門，陸戰隊還和警方合作，組成夜間巡邏隊捉賊。八年後的今天，當時參與救災的陸戰隊官兵，如今還有125人仍在軍中服務。

陸戰隊99旅前年漢光演習發生翻艇意外，造成三位官兵死亡。意外發生後第一時間，李棟樑就南下探望殉職與受傷官兵家屬。殉職者之一的士官長（上士追晉）陳志榮的妻子李慧君，如今在陸戰隊指揮部擔任雇員。她帶著丈夫去世後才出生的遺腹女盼盼，迎接「李爺爺」再度來訪。

軍友社榮譽理事長李棟樑與陸戰隊兩棲大隊官兵，其中不少人參加過高雄氣爆救災。記者程嘉文/攝影
軍友社榮譽理事長李棟樑與陸戰隊兩棲大隊官兵，其中不少人參加過高雄氣爆救災。記者程嘉文/攝影
軍友社榮譽理事長李棟樑到陸戰隊慰勞，殉職士官長陳志榮的妻子李慧君帶著女兒盼盼，將上次的合影照片送給「李爺爺」。記者程嘉文/攝影
軍友社榮譽理事長李棟樑到陸戰隊慰勞，殉職士官長陳志榮的妻子李慧君帶著女兒盼盼，將上次的合影照片送給「李爺爺」。記者程嘉文/攝影

陸戰隊 國軍 海軍

延伸閱讀

高雄大雨狂瀉...左營這路口人孔蓋噴水 冒半公尺高湧泉

俄軍14艘艦艇通過日本北部 研判參與大規模軍演

因應中共環台操演 軍友社連兩日慰勞海軍

海軍台海近距監控共軍艦艇動態再曝光 國防部低調

相關新聞

陸無人機再擾 我射擊信號彈驅離

大陸網路社群近日接連於微博披露民用無人機日間闖入金門防區上空拍攝官兵、設施的畫面。四軸無人機十六日先闖二膽島，我官兵「丢...

美2軍艦穿台海 CNN：北京不想升高情勢 避免誤判

美國海軍兩艘巡洋艦航經台灣海峽，中國大陸外交部發言人趙立堅昨批評說，美國軍艦頻繁打著「航行自由」的幌子炫耀武力，是蓄意破...

劉志斌罹癌 牽動總長接班

被視為接任下屆參謀總長熱門人選的國防大學校長劉志斌上將，近期發現罹癌，傳將辦理「調療」調整職務。參謀總長接班布局受到關注...

中國派無人機拍攝金門 外交部：不請自來謂之賊

針對中國外交部聲稱派無人機到金門軍方營區拍攝不值得大驚小怪，外交部晚間嚴正駁斥指出，中國古有明訓，「不請自來謂之賊」，無...

金防部：守軍今以信號彈 在獅嶼驅離民用無人機

陸軍金門防衛指揮部今天表示，防區今在獅嶼地區上空發現一架民用無人機，經守軍射擊信號彈示警驅離。

【重磅快評】美艦高調過台海 無力改變中線消失新常態

美軍兩艘巡洋艦在週日依慣例穿越台灣，但異常高調，通過當下就釋放訊息，甚至全程打開ADS-B，讓外界循訊號追跡。看似在共軍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。