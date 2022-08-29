共軍無人機現蹤大膽島 台灣玩家認為反制不難

中央社／ 金門29日電
金門大膽島日前遭共軍無人機飛入近距離侵擾。 圖／縣府提供
金門大膽島日前遭共軍無人機飛入近距離侵擾。 圖／縣府提供

共軍無人機飛入金門大膽島近距離偵照引發議論。當地居民表示，金門畢竟仍是昔日戰地前線，空偵有其敏感性，因此當地少有無人機玩家；台灣的無人家玩家認為就技術面看，反制並不難。

中國網友近日上傳「飛越金門大膽島」為標題影片，以無人機從廈門飛到金門做為賣點，吸引大量網友觀看，影片中也會出現無人機的路線圖等，一系列影片也引來台灣網友議論。

不過，金門當地居民表示，無人機採實名制管理，未經註冊會檢舉，依民航法規定，至少開罰新台幣3萬元，無人機還會遭沒收。目前雖然包括銘傳大學金門分部都有開設多旋翼無人機證照輔導班，但金門畢竟仍是昔日戰地前線，無人機一旦升空，鏡頭拍攝畫面難保有其敏感性，因此當地無人機玩家不多。

平日在台北市大佳河濱公園活動的無人機玩家「小金」說，無人機操作要經學科、術科專業考照，機體要經註冊，在飛行空域，以及晚間時段禁飛等都有嚴格規定。理論上以金廈海域距離，無人機飄洋過海而來在技術上並不難，但以往多數都是對岸網紅藉機「蹭」流量，不想挑釁惹麻煩，拍張照就返航。這次若是共軍無人機飛抵大膽島近距離偵照確實太過誇張。

小金說，現今高端無人機可載重能力達15公斤，續航力更可達到60分鐘，長距離變焦高解析度影鏡頭更是標配；更別說對岸無人機投入軍武發展，甚至有在高原上夜間飛行及加掛投射武器能力，已達到全天候飛行。

提到反制，多數無人機玩家都認為並不困難。業界最為普遍就是「手持機動式無人機攔截槍」，小金說，可扛在肩上內建充電式鋰電池，頻率涵蓋GPS與ISM訊號，發射干擾電波3秒內即可有效使無人機失去控制訊號與衛星定位訊號，距離可達1100公尺以上，有效迫降無人機，或追蹤無人機返航，甚至可讓不明無人機直接墜機。

陸軍金門防衛指揮部先前透過新聞稿表示，烈嶼地區發現不明飛行器短暫掠過上空，經比對研析應為民用無人機，部隊依標準作業程序，射擊信號彈警示，並保持監控及高度警戒。

金門 大膽島 共軍 無人機

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