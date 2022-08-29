退輔會副主委李文忠訪芝加哥 受到當地榮光會歡迎
退輔會副主委李文忠美國時間29日抵達芝加哥訪問當地榮光會，受到歡迎。李文忠允諾，將協同駐芝加哥辦事處及僑教中心，大力支援榮光會參與美國主流退伍軍人活動，並提高台灣能見度。
退輔會今天表示，李文忠一行於美國時間27日下午飛抵芝加哥，於機場受到歷任理事長的熱情歡迎，由於李文忠於疫情前曾到訪過芝加哥，而歷任理事長亦曾返國參加榮民節活動，彼此倍感親切，當晚邀請一行人小敘，次日李文忠代表退輔會主委馮世寬正式宴請榮光會成員。
退輔會表示，兩次餐敘中談到二件事：榮光會會員老化問題，李文忠認為這是海外僑社普遍存在的問題，治標之道是開放服義務役人員及榮眷參與。其二則是芝加哥每年所舉辦的退伍軍人遊行活動為全美最具特色及規模的活動之一，榮光會均曾參與。李文忠表示將協同駐芝加哥辦事處及僑教中心，大力支援榮光會參與美國主流退伍軍人活動，並提高台灣能見度。
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