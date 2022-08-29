獨／國防大學校長劉志斌傳罹癌將「調療」總長接班大亂

參謀總長陳寶餘依法獲准延任一年，外傳明年五月屆齡後，由海軍官校七十三年班畢業的國防大學校長劉志斌接任總長呼聲高。但近期傳來劉志斌罹患癌症，刻正辦理調療作業，將調整職缺進行休養的訊息，國軍參謀總長接班布局恐面臨亂局，牽動高階將領異動。

對此，國防部昨晚暫沒有回應，但也沒有否認。

參謀總長須由上將接任，國防部「編制內」共有七位上將，最資深者為陸軍官校六十九年班的參謀總長陳寶餘，陳原已於今年四月滿六十四歲屆齡退伍，但由於陳於去年七月才就任總長職務，蔡英文總統今年四月依據國防部修訂的「陸海空軍軍官士官服役條例」，核定陳寶餘延任一年。

國軍現役上將，依資歷排序為陸軍官校專科班第一期、等同於六十九年班國防部軍備副部長王信龍；陸軍官校七十二年班的陸軍司令徐衍璞、海軍官校七十三年班的國防大學校長劉志斌、海軍官校七十四年班的海軍司令梅家樹，空軍官校七十四年班的副參謀總長執行官鄭榮豐、空軍司令劉任遠。

由於目前國防部長、參謀總長、國防部軍備副部長「三巨頭」都是陸軍，劉志斌不但曾任蔡總統侍衛長，且考量軍種適度輪替出任總長，劉志斌被認為是陳寶餘明年五月屆齡後接任總長的呼聲高，但此時卻傳來劉罹癌調療，國軍高階將領人事布局勢將面臨複雜亂局，不利當前因應共軍操演必須維持軍方人事穩定的原則。

劉志斌發展長期被看好，現任國防部長邱國正後的參謀總長繼任者，分別為海軍上將李喜明、空軍上將沈一鳴、海軍上將黃曙光以及陸軍上將陳寶餘；考量軍種、年班與資歷，陳寶餘延任任滿後，劉志斌原確有機會接任總長，不料出現變局。

今年四月空軍司令熊厚基上將因發現腫瘤，蔡總統以健康因素為由調任他擔任戰略顧問，司令因此由原空軍副司令劉任遠中將晉任。如今再傳有高階將領罹癌，顯見國軍業務繁重，對將領健康形成挑戰。