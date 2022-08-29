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獨／中科院磐龍計畫明年結案 增程型雄三將出世量產

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海軍海鋒大隊現役陸基雄三反艦飛彈。圖／軍聞社
海軍海鋒大隊現役陸基雄三反艦飛彈。圖／軍聞社

日方計畫在西南群島等地大批部署改良式「12式陸基反艦飛彈」，國軍也有動作，耗費七年研發的「磐龍專案」增程型超音速雄三反艦飛彈，已順利完成各項研究測評與實彈驗證，現已進入戰術測試階段，是中科院新研發表現最穩定的彈種，將於明（112）年結案，可望展開量產。

日本讀賣新聞日前報導，鑑於台灣有事等情況可能發生，日本已決定在日本西南群島至九州一帶，部署逾千枚遠程巡弋飛彈，彈種是陸上自衛隊改良式的「十二式陸基反艦飛彈」。但我有學者表示，日方此舉主要是配合美軍「遠征前進基地作戰」的部署。

我國近年也積極部署類似制海彈種，知情立委表示，今年通過的「提升海空戰力特別預算」案，其中岸置反艦飛彈系統的「第一階段」，將把海鋒大隊的機動中隊，擴編為八個；同時將現有六個固定陣地系統進行性能提升，將飛彈機動化，分別部署現役雄二、雄三陸基反艦飛彈；至於特別預算中「第二階段」將採購的「增程型雄三」，就是已進入作戰測評「磐龍專案」中的「增程型雄三」，目前規劃編成八個區隊，各併入海鋒大隊所擴編八個反艦飛彈機動中隊共同執行戰備。

知情立委透露，中科院的「磐龍專案」自105年就開始研發長程型的雄三反艦飛彈，規劃明（112）年以七年時間，完成陸基超音速反艦飛彈武器系統。據了解，提升海空戰力特別預算，計畫採購「磐龍專案」中的增程型雄三預算額度，達到四百四十億五千餘萬元。

據立委透露，「磐龍專案」研發的反艦飛彈射程可望達到三百公里以上，航行極速可達二點五馬赫，分有海基型與陸基型，現已完成各項研究測評與實彈驗證，將進一步展開實彈作戰測評，明年可望實施系統展示，宣布科研案完成，全系統投入量產。

中科院以研發雄風反艦飛彈的技術，廿年來陸續研發出雄一、雄二、雄三超超音速、雄三超音速增程型反艦飛彈系統，其中還延伸為已服役多年的次音速雄二E巡弋飛彈，目前陸續推進以「雄隼計畫」計畫為名的性能提升型的雄二E攻陸飛彈，射程型可望從六百延伸到一千公里左右，並增加酬載量，可延伸攻擊大陸內陸軍事設施目標；另也編列預算，以「擎揚二」專案為名研發極音速巡弋載具的關鍵技術，對敵實施精準打擊。

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