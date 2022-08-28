【即時短評】中共認知戰不是軍方不作為的藉口

陸方民用四軸無人機屢侵入國軍外島防區，軍方縱使嚴謹遵奉國安單位「不開第一槍」、「不引發衝突」的指示，但也不宜矯枉過正，讓基層部隊面對中共藏針於民力的認知戰攻勢時無所適從、任謗任譭，遵守不引發兩岸關係波動、影響選情的政治指示，卻已在觀瞻上重挫我民心士氣。軍方慣常批評中共相關舉措為「認知戰」手段，但不應是國安單位與軍方沒有作為的藉口。

歷經陸方民間無人機一周內兩度跨海近距拍攝我金門防區崗哨事件，輿論嘩然，國防部昨日終宣布將對無人機等「飛航實體」「適切反應」，金防部政戰主任也對外表示，若無人無不理「驅離作為」再三盤旋，「可能就採取擊落作為」。

究其細理，其實軍方仍大玩「文字遊戲」。影片可證，日前侵入二膽的無人機明明是在投石能至的低空盤旋，軍方第一時間卻拗成自高空拍攝；而前日這架無人機進入烈嶼哨點低空拍攝至少卅秒，金防部卻仍能宣稱是「短暫掠過」，這架無人機趨近烈嶼崗哨內拍攝，哨點有眾多情資掛圖，甚至有兵棋圖台，金防部忙著強調資料非屬「戰情」，而是「搜索」資料，外界不解哨點任務簡報的搜索情資，與戰情有何區別？

現化戰爭層次多元，除了兵戎火力相見的實戰外，灰色地帶的心理、認知作戰，近年已成主流。國軍與美方合作將海巡部隊落實「平戰轉換」機制，就是為預防共軍可能以海警公務船舶遂行襲擾。既然有此思維，國安單位乃至國軍外島防區，為何惟獨對民用無人機束手無策？無法迅速採取有效的應對方式？

國軍軍令體系繁覆龐雜，對某些涉及政治敏感政策的作為，職業軍人基於不作不錯的陋習，原本就有神經傳遞遲緩的問題。縱使主政者口頭上說得容易，實踐起來卻常千緯萬端、意見多元。大疆（DJI）等大陸品牌的四軸民用無人機，外型極易辨識，前國防部長馮世寬曾公開宣稱營區衛哨可擊落侵入營區的民用無人機，實際上此舉缺乏周全的法令支持，以致真加以擊毀，當地若未畫設堡壘地帶禁飛區域，部隊恐怕面臨賠償問題。

外島防區面對入侵的民用無人機，敏感關鍵字在於是否「開槍」。哨兵開槍打的是民用無人機，對岸若自承操作無人機者為公務甚至共軍單位，形勢上就是我方在現階段兩岸對峙間開了「第一槍」。民用無人機本身縱使不具正式武器裝備的政治敏感，但部隊若採強烈反制舉措，卻很容易被政治解讀，因此國安單位未有確切指示下，軍方寧任謗任譭，也不願碰觸莫名所以的政治敏感，因此導致基層部隊面對技術層次極低的無人機時，竟陷入無所適所、左支右絀的窘境。

國軍訓練堪稱精良，精準飛彈、大口徑火砲年度固定都有射擊訓練，基層部隊部隊定期下基地操練、打靶，說部隊面對民用無人機不懂開槍、攔截，未免小覷國軍戰力。民用無人機本身縱使不具正式武器裝備的政治敏感，但部隊若採強烈反制舉措，卻很容易被政治解讀，因此國安單位未有確切指示下，軍方先前寧任謗任譭，也不願碰觸莫名所以的政治敏感，導致基層部隊面對技術層次極低的無人機時，一度陷入無所適所、左支右絀的窘境。

面對兩岸關係動盪，共軍迫近領海的真實威脅下，執政者拉得住軍人的韁繩，讓國軍部隊情緒穩定，冷靜面對挑釁，未作出過激舉措，其實是民主之福，惟軍方因政治敏感反應僵化遲緩，恐也是事實。