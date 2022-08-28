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陸無人機頻擾外島 國防部有回應了：即起適切反應
大陸民用無人機又跨海闖我金門防衛指揮部外離島營區，甚至低飛接近我有兵棋圖台與戰情掛圖的崗哨拍攝。國防部宣布，今即起對無人機等「飛航實體」「適切反應」。
金防部政戰主任張榮順今日接受媒體訪問則表示，無人機若經驅離仍再三盤旋，不排除加以擊落。
國防部今天下午在發言人臉書粉專以圖卡發布這項訊息。圖卡內容有持槍官兵，並以文字表示，無人機等「飛航實體」造成國安、飛航安全重大威脅，國軍將採取包括驅離在內等必要反制措施，以確保國家安全。
金防部今天也表示，共軍再三以無人機等飛航實體輕率挑釁，破壞區域安全穩定，更對我國防、飛航安全造成重大威脅，後續國軍將採取包括驅離在內等必要反制措施適切應處，以確保國家安全。
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