外島開槍驅民用無人機 須先行修改「用槍時機」

大陸無人機昨又闖我外島金門烈嶼防區，還低飛到崗哨前拍攝，網友質疑為什麼不能開槍？軍方透露，此舉須先修改「用槍時機」，進而才能授權部隊開槍驅離。

針對陸無人機二度入侵防區，並在烈嶼防區低空拍攝。針對日前二膽事件，網友已有批評，今日持續湧入國防部發言人粉專批評：「敗壞我軍民信心！懦弱的國防部」；「無人機在那邊你們什麼都不處理是怎麼回事啊？」

而烈嶼防區事件中，官兵礙於未接受確實反制指令，影片內容顯示仍然沒有反制作為，網友不滿的留言今持續湧入國防部軍事發言人臉書粉專留言：「先把入侵的無人機打下來再說，否則憑甚麼說國軍保家衛國」、「運幾個無人機攔截槍到金門訓練官兵使用，就這樣而已，不知道是多難？跟外交部一樣欸！」

金防部今日針對烈嶼無人機案，回應時其實已表示，將採取包括驅離在內等必要反制措施；官員私下則說將研議必要時開槍反制，但至今未接獲命令。

軍方官員透露，外島遇到大陸無人機低空擾亂，要開槍驅離須修改「用槍時機」授權部隊開槍之外，可以用高能高功率的雷射筆，集中數支直接對準空拍機鏡頭予以照射，如此將讓操縱者螢幕無法看清影像，只能避走。