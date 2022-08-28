聽新聞
test
0:00 / 0:00
國防部今證實 兩美軍巡洋艦刻正通過台灣海峽
外電今日報導，美國巡洋艦「錢斯勒斯維爾號」(Chancellorsville)和「安提頓號」(Antietam)目前正行經台灣海峽。國防部上午也證實，美巡洋艦2艘，航經台灣海峽由北向南行駛。
路透社今引用不具名美國官員告訴說法，指兩艘美國海軍軍艦穿越台灣海峽國際水域，這是自美國眾院議長裴洛西訪台後，美艦首次通過台灣海峽。官員說，這兩艘艦艇是美國巡洋艦「錢斯勒斯維爾號」(Chancellorsville)和「安提頓號」(Antietam)，目前正行經台灣海峽。中共8月初在台灣四周軍演後，美國表示會派美艦通過台灣海峽。
對此，國防部今日表示，美巡洋艦2艘，航經台灣海峽由北向南行駛。通過台灣海峽南駛期間，國軍全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言