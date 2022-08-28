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國防部今證實 兩美軍巡洋艦刻正通過台灣海峽

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
路透社今報導美軍巡洋艦「錢斯勒斯維爾號」(Chancellorsville)和「安提頓號」(Antietam)，過台灣海峽。圖為示意。圖／取自Uss Chancellorsville臉書粉專網頁
路透社今報導美軍巡洋艦「錢斯勒斯維爾號」(Chancellorsville)和「安提頓號」(Antietam)，過台灣海峽。圖為示意。圖／取自Uss Chancellorsville臉書粉專網頁

外電今日報導，美國巡洋艦「錢斯勒斯維爾號」(Chancellorsville)和「安提頓號」(Antietam)目前正行經台灣海峽國防部上午也證實，美巡洋艦2艘，航經台灣海峽由北向南行駛。

路透社今引用不具名美國官員告訴說法，指兩艘美國海軍軍艦穿越台灣海峽國際水域，這是自美國眾院議長裴洛西訪台後，美艦首次通過台灣海峽。官員說，這兩艘艦艇是美國巡洋艦「錢斯勒斯維爾號」(Chancellorsville)和「安提頓號」(Antietam)，目前正行經台灣海峽。中共8月初在台灣四周軍演後，美國表示會派美艦通過台灣海峽。

對此，國防部今日表示，美巡洋艦2艘，航經台灣海峽由北向南行駛。通過台灣海峽南駛期間，國軍全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

台灣海峽 美國 國防部

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