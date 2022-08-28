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海軍兩幼兒園開園招生 嘉惠官兵暨眷屬子女教育資源
海軍在高雄左營地區籌設的海光幼兒園及海育幼兒園，本月8日已開園招收軍眷幼童。海軍司令部表示，此舉是為落實國軍「部隊安全、軍人安家、軍眷安心」的三安政策，嘉惠海軍官兵暨眷屬，給其子女教育上的實際協助。
海軍司令部日前以「中華民國海軍薪火相傳」、「海軍育幼院到幼兒園」為題在中華民國海軍臉書粉專貼文表示，民國38年底，政府播遷來台，為安置流離失所的失親遺孤，海軍於民國40年代陸續於台灣南北各地成立育幼院，包含基隆的建國幼稚園及忠義幼稚園、左營後來更名為海強幼稚園的海軍第一育幼院及陸友幼稚園等，以照顧受戰火影響的遺孤幼童。
海軍粉專貼文表示，後因初期來台戰爭遺孤均已茁壯成長並投入社會，國軍結束了三軍育幼院工作，為持續協助海軍官兵子女照護工作，其中海軍第一育幼院移由「婦聯會」管理營運，更名「海強幼稚園」，直至民國97年停止招生，該院計運營52個年頭，培育出無數優秀青年學子，使其茁壯成長並逐漸步入社會。
貼文指出，為持續官兵照顧及呼應軍眷的幼童托育需求，海軍遵行政院「托育公共化及完善幼兒照顧環境」政策，依「官兵托育需求、部隊集中、適當營舍及交通便利性」等原則，分別於左營地區海軍營運中心、新祥和山莊活動中心原址，籌辦非營利幼兒園—海光幼兒園及海育幼兒園，兩所幼兒園已於今（111）年8月8日開園，將持續落實國軍「部隊安全、軍人安家、軍眷安心」的三安政策，嘉惠海軍官兵暨眷屬，給其子女教育上的實際協助。
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