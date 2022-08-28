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海軍「功勳艦」中海軍艦外觀鏽蝕 泊旗津軍用碼頭待援

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
曾在台海823砲戰中遭魚雷擊傷，仍奮勇開砲擊沉兩艘共軍艦艇的「功勳艦」中海軍艦，現仍持續滯留在高雄旗津軍用碼頭。圖/周民孝提供
曾在台海823砲戰中遭魚雷擊傷，仍奮勇開砲擊沉兩艘共軍艦艇的「功勳艦」中海軍艦，現仍持續滯留在高雄旗津軍用碼頭。圖/周民孝提供

曾在台海823砲戰中遭魚雷擊傷，仍奮勇開砲擊沉兩艘共軍艦艇的「功勳艦」中海軍艦，現仍持續滯留在高雄旗津軍用碼頭。近日有軍事愛好者攝下全艦近況，外觀已見嚴重鏽蝕。

因原本積極爭取成立博物館的台南市政府已撤回保存案，全案延宕，目前負責保管的海軍尚未收獲文化部的修復經費，全艦目前仍由海軍負責保存。

海軍2020年原計畫將退役的中海軍艦加以報廢，評估以新台幣1400萬元拍賣供拆解廢鐵，但軍事迷譁然，到公共政策網路參與平台發起「廢止PD09921P506標售案（中海軍艦廢船殻標售）」，希望以軍艦博物館方式保存海軍功勳艦中海艦。此案原有高雄市、台南市表達積極意願，但高雄市因韓國瑜罷免案沒有下文，台南市文化局原已推進到保存招標案，但軍方諮詢委員卻激烈表達不同意見，消息曝光後，台南市撤回原提議。

文化部官員曾對外表示，已請中海艦保管人海軍司令部研議，今（2022）年提出第一階段修復計畫，再談後續的活化展示。若修復後可登艦，評估展出；若無法登艦，則進行數位化文物保存。若要岸置，必須有夠大腹地，也要考量支撐重量，讓中海艦不致在狂風暴雨中沉沒。

有軍事迷本月26日在旗津拍攝到中海艦最新現況，全艦外觀鏽蝕嚴重。知情官員表示，此案修復經費研議由文化部支給，但目前海軍並未接獲這筆經費，因此中海艦目前採取現況保存於旗津軍用碼頭，由左營支援指揮部的「空船保管組」負責保管，定期派員登船檢查船底積水和鏽蝕狀態。

曾在台海823砲戰中遭魚雷擊傷，仍奮勇開砲擊沉兩艘共軍艦艇的「功勳艦」中海軍艦，現仍持續滯留在高雄旗津軍用碼頭。圖/周民孝提供
曾在台海823砲戰中遭魚雷擊傷，仍奮勇開砲擊沉兩艘共軍艦艇的「功勳艦」中海軍艦，現仍持續滯留在高雄旗津軍用碼頭。圖/周民孝提供

海軍司令部 軍艦

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