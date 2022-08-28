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大陸無人機又傳闖我外島防區 竟低飛到攝我戰情掛圖
中國大陸民用無人機又跨海闖我金門防衛指揮部外離島營區，甚至低飛接近我有兵棋圖台與戰情掛圖的崗哨拍攝。若影像遭到強化，軍情恐遭洩露。
微博「台灣傻事」今天（28日）凌晨上傳一部44秒影片，内容顯示一架無人機近空完整拍攝我外島一處營區，圖中的旗桿上的國旗還被打上馬賽克。
鏡頭所見，這架無人機逐漸下降高度，並調整左右焦距，近距拍攝營區内一處位於大型機槍碉堡上有我防務簡報圖台、機艦識別掛圖的有頂崗哨。
影片顯示，崗哨裡武裝的哨兵察覺無人機後，抄起對講機並掩上口罩，通知位於崗哨後方主營舍的安全士官，大型電扇前的非武裝官兵奔出查看後，只見營區也有著體育服的官兵開始打電話聯繫回報。但都没有任何反制措施。
這部影片上傳四小時内就有70萬次點閱，並被傳到其他平台，堪稱「瘋傳」，畫面不但對營區國旗打馬，部分影像還被局部放大、加上標題，屬認知作戰的可能性高。但防區遭到拍攝、軍方對陸方民用無人機束手無策卻是事實，無人機甚至低飛到戰情掛圖前方拍攝。
對此，陸軍金門防衛指揮部上午表示證實影片為真，指這架中共無人機昨「短暫」掠過金門烈嶼營區上空。而後續國軍將採取包括驅離在內等必要反制措施適切應處，以確保國家安全。
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