「綏靖不夠」 美議員談台國防預算增：維持區域安全關鍵

行政院核列112年度國防部主管歲出預算4151億元，較111年度增加約12.9％。來訪台灣的美國共和黨參議員布萊克本（Marsha Blackburn）今在外交學院演說時指出，有注意到台灣提高國防預算，在中國的侵略下，軍事防衛能力是維持區域安全的關鍵。

且布萊克本更強硬地表示，中國國家主席習近平「不是一個正常領導者」，中國現在不斷在測試台灣的決心和世界對暴力的容忍度，因此對中國採取「綏靖」（appeasement，指對於侵略方讓步以換取避免衝突的一種外交策略）是不夠的，因此發展軍事及保衛能力，才能維持健康的權力平衡。

布萊克本認為，中國持續侵擾台灣，並非習近平和中國軍隊領導人一時做出的決定，而是早有準備「在等待一個適合霸凌台灣的藉口。」

布萊克本也說，對她而言，抵抗中國威權暴力和經濟的威脅沒有中間地帶，不是戰鬥就是投降，而她今天來到台灣訪問，就是為了不能讓中國掌控世界外交政策，就是相信爲了自由而戰終將勝利。

布萊克本並表示，台灣和美國現在的關係確實讓中國感到緊張，因為在北京眼中，台灣和美國的關係已超越「交易夥伴」、正在飛速成長，這些都超出北京原本想施加在台、美之間的限制，更重要的是，中國也看到了美、台共同努力，要確保中國不會得逞的決心。

另布萊克本也分析，中國在1970年代開始加入國際組織，很多專家認為這將促使中國某種程度上變成國際社會中合作的一員，但現在看來，在每個方面都被證明是錯誤的，作為一個團隊合作者從來都不是中國共產黨的目標。

布萊克本批評，中共利用他們在聯合國、國際貨幣基金組織、世界衛生組織和其他主要機構的成員身份，以經濟及「一帶一路」倡議等計畫中的影響力，來欺凌和孤立他們想要控制的國家。