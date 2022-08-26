李文忠訪紐約 頒蔡總統壽軸向旅美榮民百歲人瑞賀壽

刻正訪美的退輔會副主委李文忠昨訪視紐澤西榮光會、紐約地區退伍軍人社團代表，除研議重組紐約榮光會外，李文忠並特別轉頒蔡總統的賀歲壽軸，向旅美的榮民百歲人瑞賀壽。

退輔會表示，李文忠一行於美國時間24日前往紐約，途經紐澤西州，代表主委馮世寬順道訪視紐澤西榮光會，並與榮光會袍澤話家常、交換意見，共度愉快的午間餐敘。

退輔會表示，25日李文忠秉持馮世寬勤於探訪資深榮民，表達關懷的精神，訪視了旅居紐約法拉盛的空軍退役士官，同時也是退輔會板橋榮家外住榮民的張耀德。適逢張屆齡百歲，李文忠特別轉頒蔡總統的賀歲壽軸為張老先生慶壽。

退輔會表示，原紐約榮光會因故於民國100年停止運作，李文忠也特別藉此行機會和當地包括黃埔同學會、中央軍校校友會、海光聯誼會、大鵬聯誼會、中正理工同學會及旅美老兵自強同心會等六個退伍軍人社團代表會面，了解研議重組紐約榮光會相關事宜。李文忠指出，紐約為世界第一大城，同時也是聯合國所在地，若能恢復榮光會運作，在相關國際場合上，扮演親善大使，協助政府推動國民外交，將十分具有指標意義。