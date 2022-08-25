【重磅快評】肯定國防預算增加 兩岸仍需化解敵對

行政院公布112年度中央政府總預算，其中國防預算4151億元，占GDP1.7%。政府也公布表格，宣稱加上兩筆特別預算（採購F-16、加強海空戰力）及基金，廣義的國防開支為5863億元，占GDP2.4%；相較之下，去年數字是5147億元，占GDP2.2%。

在中共海空大軍壓境之下，國防預算的增長勢所必須，也值得肯定。不過按照慣例，政府也仍然習於在數字中灌水。

以年度預算而言，政院以112年的預算書數字，對比111年的法定預算3676億元，得出增加475億元，增加12.9個百分點。事實上預算書仍須通過立院審查刪減，才會變成法定數字。兩個不同的數字相比，其實沒有太大意義，但政府行之有年。111年度的預算書額度是3726億元，刪減50億元。合理的增加幅度，是11.1%。

年度預算的三大項目中，作業維持費由1006億增為1337億元，幅度達到25.4%。對於慣常「勤儉建軍」，長年此方面預算過低的國軍，作業維持費的大幅增加，當然是非常可喜之舉。不過當然也顯示，過去一兩年共軍加緊對台施壓，我方海空兵力耗損甚大，在油料、零附件，以及演訓所需的彈藥上，都必須大幅增加。

兩項特別預算，112年度共需1083億元，比起111年度的881億元，增幅高達23%。不過這些開銷數字，在當初編列預算時就已經設定，明年本就是付款高峰。另外，在兩項特別預算結束後，未來仍有潛艦國造等大規模建軍計畫，是否要再走特別預算？政府對於特別預算的運用毫不節制，等於濫刷現金卡，不能不有所戒慎。相關基金預算由590億元變為629億元，這些錢是否可以算是國防開銷，道理上未必可以，但是政府同樣如此計算行之有年。

總之，依據政府的算法，明年度的廣義國防開支，樣樣都比今年有明顯成長，但總數增加716億元，金額增幅13.9%，GDP占比僅增0,2%。這是因為GDP每年穩定上升，然而我國因為稅制等問題，總預算占其比重往往持續下降。近年政府常宣稱稅額超增，彷彿國家財政狀況良好，事實上往往是慣於將標準設低，達標甚至超標就容易作到。同樣道理，政府過去面對軍費不足的質疑，慣於標榜絕對數字的上升，却不提相對於GDP的增高，國防預算的占比往往下滑。這次終於比較面對現實，雖說是被局勢逼出，但總值得肯定。

不過值得憂心的是，以近年執政當局操作輿論的模式，國防預算的增加，勢必被側翼勢力吹捧為戰力大幅躍升，不需要擔心對岸的威脅。然而軍事對峙雙方進行資源比較，可不只是彼此的百分率數字而已。明年我方的軍費增幅，雖然終於趕上（甚至）超過對岸，但因雙方量體的落差，實際數字仍然相去頗遠。若說兩岸軍事失衡的天平，已經開始止跌回升，恐怕是太樂觀。

另外，我方擬定大戰略時，更須考量對手可能的想法：如果解放軍擺出龐大陣仗，台灣方面却毫無反應，中南海的下一步反應恐怕不會是放棄施壓，而是覺得台灣冥頑不靈，除了使出真正動武的下策，此外別無他途。然而，如果共軍一施壓，台灣社會立刻驚慌失措，迫使政府讓步，北京也會因此得出施壓有效的結論。

換言之，非常弔詭的結果是：如果兩岸之間充斥惡意與不信任，那麼台灣面對中共武嚇，不管展現出哪一種態度，都會使得對方決定，未來要進一步施壓，甚至於最後假戲真做，走上兵戎相見。如此對兩岸人民而言，都是最惡劣的結果，不能不防。