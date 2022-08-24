澎防部實施鎮疆操演 發揚火力展現訓練成果
為驗證部隊訓練成效，澎防部今日凌晨執行「鎮疆操演」，包括M60A3戰車、105榴砲、155榴砲、120迫擊砲、50機槍等各式武器實施實彈射擊，場面震撼，以高效能聯合打擊，展現鎮疆部隊戰力。
「軍聞社」報導，操演期間，M60A3戰車實施灘岸戰鬥，並藉由各項射擊項目，驗證官兵作戰能量；155榴砲實彈射擊、105榴砲及120迫砲於射擊照明彈後變換陣地，並以火力支援射擊、50機槍空中目標射擊，各項武器相輔相成，發揮高效能聯合打擊能量，展現防區堅實戰力。
參演官兵澎防部蔡惟盛中士表示，這次鎮疆操演，他首度擔任砲長職務，過程中需指揮砲班，下達正確命令，使各員能夠互相配合、精準命中目標。完成射擊任務後，自己對於砲班的表現深感驕傲，也更有信心帶領團隊，為下一次的任務做準備。
「平時勤奮練習，才能發揮絕佳默契。」澎防部李國隆士官長在這次操演中，擔任迫砲排砲長一職。他強調，能夠順利完成任務，仰賴連隊官兵上下一心，才能夠將戰力最大化。
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