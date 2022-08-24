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新北三芝大片頭海鋒陣地曝光 岸置雄二反艦飛彈最前線

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
總統府在官方Youtube頻道上發布20220823 總統勗勉「空軍第六雷達中隊」、「海軍海鋒三中隊」、「台北通信大隊」影片，內容披露位於新北三芝大片頭的海鋒三中隊所部署岸基雄風反艦飛彈與戰情中心。圖/取自總統府影片
總統府在官方Youtube頻道上發布20220823 總統勗勉「空軍第六雷達中隊」、「海軍海鋒三中隊」、「台北通信大隊」影片，內容披露位於新北三芝大片頭的海鋒三中隊所部署岸基雄風反艦飛彈與戰情中心。圖/取自總統府影片

總統府在官方Youtube頻道上發布20220823 總統勗勉「空軍第六雷達中隊」、「海軍海鋒三中隊」、「台北通信大隊」影片，內容披露位於新北三芝大片頭的海鋒三中隊所部署岸基雄風反艦飛彈與戰情中心。

影片說明指出：今天是八二三戰役64週年，蔡英文總統前往新北市勗勉「空軍第六雷達中隊」、「海軍海鋒三中隊」及「台北通信大隊」，強調「八二三精神」就是所有台灣人民不分先來後到、不分族群，共同守衛國家的精神。台灣有保衛國家的決心和準備，也有自我防衛的能力。我們要讓敵人明白，侵略台灣或試圖侵略台灣將付出很大的代價，更將遭受國際社會的強烈譴責。

位於老梅的「空軍第六雷達中隊」部署有AN/TPS-117機動遠程預警雷達，戰備時也能採取機動疏散，「海軍海鋒三中隊」陣地就是疏散陣地之一。府影片曝光後，外界宣稱大片頭陣地除原有的岸置雄二外，已混編有岸基雄三反艦飛彈，但影片實則只有岸置雄二。

雄二反艦飛彈作戰距離在20至148公里左右，雄三反艦飛彈則在150公里以上。目前包括新建海鋒台中清水基地都採雄二、雄三混編，但均為機動車組。大片頭陣地是傳統岸置雄二陣地，暫未執行混編。

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