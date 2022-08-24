中共無人機攝我大膽防區照曝光 陸軍證實為真

大陸社群網站傳出中共無人機攝我外島崗哨照，哨兵裝備、表情清晰，仿若無人機在防區近距凌空。陸軍司令部上午證實照片為真，但表示這架無人機當日是在高空以長距變焦鏡頭拍攝金門大膽防區，經我示警驅離後飛離。

針對網傳「哨所遭空拍機攝錄」，陸軍金門防衛指揮部今（23）日表示，烈嶼守備大隊大膽守備隊8月16日18時許，發現一架民用型無人機。經衛哨依標準作業程序通報及警示後，該架無人機即迅速飛離。

金防部指出，防區運用聯合情監偵手段，可有效掌握周邊動態；重要設施及陣地均已採隱、掩蔽措施，遇突發狀況依戰備規定適切應處。

官員表示，這架無人機當日是在高空以長距變焦鏡頭拍攝金門大膽防區，經我示警驅離後飛離。