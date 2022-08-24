快訊

芬蘭總理再惹議！兩女官邸半裸上身接吻照流出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中共無人機攝我大膽防區照曝光 陸軍證實為真

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
大陸社群網站傳出中共無人機攝我外島崗哨照，哨兵裝備、表情清晰，仿若無人機在防區近距凌空。圖/取自大陸社群網頁
大陸社群網站傳出中共無人機攝我外島崗哨照，哨兵裝備、表情清晰，仿若無人機在防區近距凌空。圖/取自大陸社群網頁

大陸社群網站傳出中共無人機攝我外島崗哨照，哨兵裝備、表情清晰，仿若無人機在防區近距凌空。陸軍司令部上午證實照片為真，但表示這架無人機當日是在高空以長距變焦鏡頭拍攝金門大膽防區，經我示警驅離後飛離。

針對網傳「哨所遭空拍機攝錄」，陸軍金門防衛指揮部今（23）日表示，烈嶼守備大隊大膽守備隊8月16日18時許，發現一架民用型無人機。經衛哨依標準作業程序通報及警示後，該架無人機即迅速飛離。

金防部指出，防區運用聯合情監偵手段，可有效掌握周邊動態；重要設施及陣地均已採隱、掩蔽措施，遇突發狀況依戰備規定適切應處。

官員表示，這架無人機當日是在高空以長距變焦鏡頭拍攝金門大膽防區，經我示警驅離後飛離。

延伸閱讀

基隆進入抗旱期 陸軍MROWPU機動式淨水裝備車支援地方

俄烏戰爭將滿半年 美擬再軍援30億美元包含3款無人機

弘光環安系師生食水嵙溪淨溪 共同守護新社白魚

添購救災新利器 台南消防局引進美製軍規無人機

相關新聞

中共無人機攝我大膽防區照曝光 陸軍證實為真

大陸社群網站傳出中共無人機攝我外島崗哨照，哨兵裝備、表情清晰，仿若無人機在防區近距凌空。陸軍司令部上午證實照片為真，但表...

面對陸飛彈威脅 立委質疑國防預算不足

針對中國大陸對台軍事威脅不斷提升，民進黨立委劉世芳記者會時指出，從107年度至111年度，台灣國防預算都未達GDP的2%...

部隊鍋 EP78｜那些年我們買不到的武器之一：對地武器為何總被打槍？

由拜登政府限制對台軍售可看出，美方不贊成台灣攻擊中國大陸的陸地，甚至連台美戰術合作，都不想沾上邊。 從川普政府到拜登政府，美對台軍售，被否決的項目多，卻沒宣布出售新武器。源頭打擊是台海防衛作戰的主軸，拜登政府那些穿西裝的官員擱置部分軍售項目，或是連更換項目都不准，是否就擔心台美戰術合作，在台海作戰中成真？

裴洛西訪台效應 中國對台十大文攻武嚇

中國為抗議美國眾議院議長裴洛西訪台，在裴洛西離台後包圍台灣軍演，軍演範圍甚至比1996年第三次台海飛彈危機的範圍更大。本次軍演是有史以來中國飛彈越過台灣上空，也是金門首次發現有中國無人機侵擾。

B-52隔60年後再度改款裝大黃蜂雷達 服役紀錄沒有最長只有更長

美國空軍計畫為旗下76架B-52H同溫層堡壘（Stratofortress）轟炸機進行大規模改良。包括換裝波音717（麥道MD-95）的新式發動機，以及F/A-18超級大黃蜂戰鬥機的雷達。新的B-52將稱為B-52J或B-52K，距離先前最後一款B-52H的問世，已經超過一甲子，如果從B-52原型機1952年首度升空起算，更將達到70年以上，創下航空史上飛機持續改良的紀錄。更驚人的是，B-52J/K機隊將服役到2050年代，比1980年代服役的B-1與1990年代服役的B-2，都要撐得更長久。

823戰役64周年 蔡倡823精神「侵台付代價」

八二三戰役昨適逢六十四周年，蔡英文總統說，八二三精神就是所有台灣人民共同守衛國家的精神，和平不可能建立在敵人一時的善意，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。