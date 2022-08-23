強調823精神 蔡總統：讓敵人明白「侵略台灣將付出代價」

今天是八二三戰役64週年，蔡英文總統今天下午前往新北市勗勉「空軍第六雷達中隊」、「海軍海鋒三中隊」及「台北通信大隊」。她強調，「八二三精神」就是所有台灣人民不分先來後到、不分族群，共同守衛國家的精神。台灣有保衛國家的決心和準備，也有自我防衛的能力，「我們要讓敵人明白，侵略台灣或試圖侵略台灣將付出很大的代價，更將遭受國際社會的強烈譴責。 」

蔡總統首先抵達「空軍第六雷達中隊」，視察雷達塔及聽取「雷達裝備現地簡報」，並頒發加菜金，慰勉部隊辛勞。隨後，蔡總統續前往「海軍海鋒三中隊」及「台北通信大隊」，聽取戰情作業流程及任務簡報。

蔡總統表示，今天是八二三金門戰役64周年。「八二三精神」就是所有台灣人民，不分先來後到，不分族群，共同守衛國家的精神。 這場戰役保衛住台灣，更向世界宣示，任何的威脅，都無法撼動台灣人民捍衛國家的決心。

蔡總統說，和平絕對不可能建立在敵人一時的善意，更不是依靠敵人的施捨，不放棄武力的敵人，施捨或善意都不會為國家帶來真正的安全。 「我們要做的，就是讓敵人明白，台灣有保衛國家的決心和準備，也有自我防衛的能力。侵略台灣或試圖侵略台灣將付出很大的代價，更將遭受國際社會的強烈譴責。」

蔡總統說，各位作為台灣海域和空域的千里眼、國防通訊的樞紐以及打擊敵艦的重要戰力，都是保衛國家不可或缺的一部分。

蔡總統說，在最近這段敵情威脅期間，即使是已經服役超過十年的官士兵，也是第一次遭遇到如此近距離的武力軍演。「我聽說，許多官兵同袍難免會有緊張、壓力的情緒。」她也表示，不過，大家各司其職、沉著以對，展現平時精實訓練的成果，她要給予高度的肯定。「國人的安全感，正是來自你們這股堅定的信心。」

蔡總統說，破壞民主的挑戰從來沒有間斷過，來自外在的威脅也從來沒有停止過。「做為三軍統帥，我會和各位並肩同行，全體國人也會做中華民國國軍最強的後盾。」

最後，蔡總統說，她要代表全體國人，感謝大家在工作崗位上，嚴密且即時地掌控周邊所有軍事動態、做好紮實的防衛準備。 「讓我們繼續努力，秉持深植全體軍民心中的八二三精神，一起捍衛國家安全以及得來不易的民主自由。謝謝大家。」