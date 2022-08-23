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退輔會副主委李文忠拜會美海外作戰退協華府辦公室

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
退輔會副主任李文忠於美國時間8月22日拜會位於華府的美國海外作戰退伍軍人協會(VFW)國會辦公室，受到辦公室主任華勒斯等人歡迎。圖/退輔會提供
退輔會副主任李文忠於美國時間8月22日拜會位於華府的美國海外作戰退伍軍人協會(VFW)國會辦公室，受到辦公室主任華勒斯等人歡迎。圖/退輔會提供

退輔會表示，退輔會副主委李文忠一行美國時間8月22日上午拜會美國海外作戰退伍軍人協會(VFW)國會辦公室，受到辦公室主任華勒斯及其同仁的熱情接待。李文忠提及我國需美方提供適合的武器及協助國防改革，華勒斯回應，這是他們義不容辭的責任。

退輔會表示，美國海外作戰退伍軍人協會是美國最具影響力的退伍軍人組織之一，會員人數達170萬人，於全美50州都設有區會，另於華府、歐洲、拉丁美洲與加勒比海、亞太地區各設1區會，共有54個區會，全球約有9千個分會。

退輔會表示，該會華府辦公室位於國會山莊對面，辦公室佔地約850坪，可就近掌握退伍軍人重大法案動態，並就退伍軍人權益進行積極遊說，辦公室平日主要工作為推動退伍軍人福利立法。例如最近拜登總統核定簽署了「各類有毒物質關照承諾 （Promise to Address Comprehensive Toxics／PACT Act）法案」，嘉惠曾遭受有毒物質傷害的退伍軍人補償及醫療照顧；此法案總預算2700餘億美元，將分10年編列執行，華勒斯於簽署時亦受邀站立於拜登總統身後，見證此歷史性時刻，顯見華府辦公室影響力不容小覷。

退輔會表示，該協會於1980年與輔導會諦結兄弟會，總會每年召開年會均邀請輔導會出席，並於年會中通過支持中華民國決議文，轉交美國國會及政府參用。今年7月退輔會副主委吳志揚代表出席其2022年會，並主動通過出售台灣武器確保台灣適足防禦能力、支持台灣加入聯合國以及提供我國總統與他國元首訪美相同尊榮禮遇等重要決議，對中華民國十分友好。

華勒斯在會談中主動向李文忠關心美眾議院議長斐洛西訪台後的台海形勢，李文忠指出，北京針對斐洛西訪團及馬基參議員訪團宣布軍演，反應過當，其行徑與普丁藉口侵略烏克蘭如出一轍，而蔡英文總統已宣示：一、台灣不會屈服，二、我們自己的國家自己保護，但我們仍然需要美國友人的支持，特別是在提供適合的武器及協助國防改革等方面。華勒斯回應，這是他們義不容辭的責任。

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