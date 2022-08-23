影／ 八二三戰役64周年祭悼 縣府：有感受到軍方重視

今天是一年一度的八二三戰役紀念日，為緬懷先賢先烈抗敵與犧牲奉獻之精神，國防部長邱國正於今日特別前往金門太武山公墓主持「八二三戰役64周年」追思祭悼活動，為殉國將士們上香、獻花，表達追思哀悼之意，典禮莊嚴隆重。

這場祭祀追思活動於上午10點多舉行，由邱國正主持，包括陸軍司令徐衍璞上將、金防部指揮官陳忠文中將與立委陳玉珍、金門縣長楊鎮浯、副議長周子傑與鄉鎮長等人，並邀請胡璉將軍、吉星文將軍及劉鼎漢將軍等遺族代表共同參與致意。

楊鎮浯受訪時表示，今天是在紀念823戰役64周年的一個祭典，在這過程當中，我們感受到軍方對823的重視，包含部長及相關的代表都來，同時也特別邀請遺族代表過來參與；在這個特別的時刻，更讓金門人去想起64年前發生在金門的這段戰役過程，更讓金門人堅定了「我們不要戰爭要和平」的信念，每一次的祭典，每一次的紀念，都只是再再的提醒我們，這個悲慘的歷史不要再重演，現代的人應該要有智慧，追求現代人要的和平生活。

陳玉珍則說，「追求和平，是我們紀念823的最好方式」，她也提及，最近兩岸關係緊張，軍演增多，她有跟部長提出，不少民眾受到演習有所影響，建議受到影響的民眾，睦鄰經費的預算要從寬處理。

回顧戰史，中共在民國47年8月23日傍晚，對金門猝然發動猛烈砲擊，掀起震驚中外的「八二三砲戰」，企圖以密集優勢火力，一舉擊潰金門防線，但在全島軍民秉持「同島一命」、「與陣地共存亡」的意志下，徹底粉碎其赤化台灣」的企圖，更讓全世界看見國軍誓死捍衛國家主權及自由民主的決心，創造國軍戰史上光榮的一頁，也為國家奠下日後的安定繁榮與台海長期的和平發展。