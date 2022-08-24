裴洛西訪台效應 中國對台十大文攻武嚇

中共對台文攻武嚇 這些超有感

中國為抗議美國眾議院議長裴洛西訪台，在裴洛西離台後包圍台灣軍演，軍演範圍甚至比1996年第三次台海飛彈危機的範圍更大。本次軍演是有史以來中國飛彈越過台灣上空，也是金門首次發現有中國無人機侵擾。對此，空軍前副司令張延廷認為，政府應該更積極公告，國軍做什麼應對處理，讓人民有信心。他更進一步表示，國軍應該擊落無人機，目前作為太消極，如果連無人機的都不敢打，那遇到真人駕駛的戰機怎麼辦？

而國防安全研究院國防戰略及資源研究所長蘇紫雲認為，未來中國不排除使用更激進手段威嚇台灣，但因為台灣位處國際黃金航線，更大規模軍演，會讓北京受到更多國際壓力。因此發生外交空間壓制或是擴大網路影響力作戰會比大規模軍演機率高。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計出裴洛西訪台後，最被網友討論的十大中共對台文攻武嚇。除了飛彈越過台灣上空以外，你知道還有哪些事上榜嗎？

No.10 共艦逼近24浬

兩岸相隔70餘年，共艦首度進我24浬海域。國防部也證實，部分解放軍軍艦趁軍演闖入我24浬領海鄰接區海域，但並未進入到12浬領海線，海軍均有派出船艦進行壓制，更端出聯合國《海洋法公約》表達嚴正的抗議跟譴責。

國防部也進一步指出，中共海軍每天在我鄰接區24浬海域以外，保持13艘的作戰艦、輔戰艦，以及情搜船等等，其中6日與7日更派出多達14艘軍艦。

另外一名海軍成功級艦官兵透露，在高雄外海與共軍長春艦對峙時，兩艦最近距離僅200碼、約182公尺；在抱持撞擊的準備下，共艦最後向西撤離，國軍成功完成任務。



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No.9 假訊息作戰

中國連日軍演，台灣的網路上假消息也激增。國防部9日統計下，自1日到8日中午12時止，共有272則爭議訊息。內容可區分「營造武統氛圍」、「打擊政府威信」、「擾亂軍民士氣」。其中又以「擾亂軍民士氣」類別130則為首。

其中像是美國聯邦眾議院議長裴洛西抵台後，中國官媒央視隨即報導稱，蘇愷35戰機穿越台灣海峽，國防部立刻發布新聞稿澄清。此外，還有貼文虛構中國官方通訊社新華社消息宣稱，北京將於「8月15日恢復行使對台主權」。這條消息在TikTok上被瀏覽逾35萬6000次，同時也在臉書廣泛流傳。另外還有一段影片聲稱金門已同意移交中國統治。短短2天內，這則影片在YouTube上的點擊次數就突破8萬次。

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No.8 味覺不會騙人

中國外交部發言人華春瑩7日一改以往咄咄逼人的「戰狼」之姿，在推特發暖文說，網路地圖顯示，台北市有38家山東餃子館和67家山西麵館，「味覺是不會騙人的，台灣是中國的一部分，失散多年的孩子最終會回家」。此番言論在網路上發酵，甚至引起國際關注。

對於華春瑩的說法，美國國務院前發言人歐塔加斯反譏，照這個邏輯，肯德基在中國的分店逾8500家，所以中國是美國肯德基州的一部分。此外，立委王定宇也不客氣地回應「要不要統計一下，中國有幾家日本菜、韓國菜、印度菜、泰國菜？所以中國一直是美國、日本、韓國、印度、泰國的一部份囉？」

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image source: 中國外交部

No.7 無人機闖金門 馬祖現不明光點

位居前線的金門、馬祖，面對台海緊張局勢首當其衝。美國眾議院長裴洛西訪台後，金門首次發現有中國無人機侵擾，引起各界高度重視。軍方表示，他們是依據雷達偵測，判定是對岸的無人機。3日當晚金門、北碇地區就發現無人機掠過，當時國軍以信號彈驅離。4日又有3批4架次進入烈嶼及北碇地區，5日又有4批7架次進入金門、烈嶼和北碇，均遭駐守部隊射擊信號彈示警驅離。據統計，8月3日到8月7日，共軍派出12批共19架次中國無人機夜擾金門。

另外馬祖也發現9個不明光點掠過南竿限制水域上空，國軍均射擊信號彈警示。面對位於前線的金門屢屢遭無人機侵擾，也有專家呼籲應將無人機擊落。對此，中將葉國輝回應，會掌握相關威脅程度，適度應處。

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No.6 軍演影響航線

解放軍8月4日至7日在台灣周邊軍演，演習範圍包含台灣西南方、東方、東南方等六個區域，形同海空封鎖台灣，引起網友議論。交通部長王國材指出，共軍軍演共有18條國際航路受影響，原本估計每天影響起降共300架次需繞道，部分航線飛航時間可能多10分鐘。但交通部與外交部向日本、菲律賓協調替代航路借道，成功突圍，國籍航空尚未有因軍演取消航班，皆正常起降。

受到中共軍演影響，我國往北飛的航線包括往北美和東北亞班機改走日本福岡飛航情報區；往南航線，包括東南亞、紐澳班機，改走菲律賓馬尼拉飛航情報區。廈門航班因為軍演原本的飛行路線被阻礙，台灣航管局借用日常用不到的空域，使廈門航空順利飛行，也被航空界人士形容為「以德報怨」。

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No.5 台灣藝人轉發「只有一個中國」

因不滿美國眾議院議長裴洛西訪台，中國官媒央視在微博貼出「世界只有一個中國」的照片，大批藝人紛紛轉發貼文。其中台灣藝人包括歐陽娜娜、楊丞琳、王心凌、張韶涵、王大陸、賴冠霖等人也都默默轉發，引起眾多台灣人不滿。

然而中國網友也將炮火指向「未轉發」的台灣藝人，包含蔡依林、蕭敬騰、田馥甄、炎亞綸等人都被點名「沒轉發當作台獨處理」。蔡依林因此微博掉粉近30萬。而炎亞綸的粉絲則將炎亞綸在中國的粉絲群改名為「世界上只有一個中國」，沒想到炎亞綸本人霸氣退群，得到許多台灣網友大力讚賞，直呼「本日最硬氣的男人」。

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image source: 微博翻攝

No.4 駭客攻台

近期民間、政府網站頻遭網路攻擊，台灣網路資訊安全拉警報。不僅台鐵、超商的電視牆，就連政府部門總統府、國防部以及外交部網站都多次遭到境外網軍攻擊，惡意連線次數最大值甚至高達每分鐘一億七千萬多次。

另外還有台大教務處以及高雄市環保局飲用水網站，都多次被駭客攻擊。而這些被入侵的網頁也被迫顯示五星旗、只有一個中國等統一言論，引起不少網友熱議。

此外，疑似來自中國的APT27駭客組織表示，為抗議裴洛西訪台發動網路攻擊，連日駭入我國外交部、國防部官網，並聲稱已掌握台灣20萬台連網設備，公布財金資訊公司及台電核電平台部分原始碼，恫嚇意味十足。

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No.3 台灣禁令

除了實彈軍演之外，中國海關總署先是暫停100多家台灣食品進口，包括知名食品廠泰山、味全、維力、郭元益、光泉通通被波及，無一倖免。

接著中國再片面禁農漁產品，包括冰鮮白帶魚和凍竹莢魚因以包裝上檢出新冠病毒核酸陽性，全部禁止進口。另外像是柑橘類水果也以檢出有害生物太平洋臀紋粉介殼蟲，以及農藥殘留超標禁止進口，導致農漁業造成嚴重衝擊；甚至進一步決定暫停天然砂對台出口。

隨後更傳出中國貨運公司通知台灣代理，報關的單據要標註「中國台灣」，就連貨物上也不能單獨出現台灣或者「R.O.C」，只要出現就是「直接扣貨」，經濟部表示有個案將協助處理。



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No.2 飛彈越過台灣上空

日本前防衛大臣岸信夫4日召開記者會表示，中國進行演習所發射的5枚飛彈落入日本專屬經濟區，其中防衛省公布東風飛彈軌跡指出，推測有4枚飛彈飛越台灣上空。國防部深夜急發新聞稿，彈道飛彈發射後的主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越的地面區域並無危害，等同間接承認，有飛彈飛越雙北上空。總統蔡英文也在隔日出席公開場合時，抨擊中共解放軍在台海進行軍演活動相當不負責任，嚴正要求中國理性、自制。

但我國防空警報卻靜悄悄，引起不少人批評政府裝傻愚民；甚至一度傳出「未發布中共導彈發射軌跡是受到國安高層影響」，國防部再澄清非事實，考量中共軍演以威攝我方為主要目標，且仍在進行中，為保護國軍情監偵作業能量，故不予公布。然而不公布卻造成質疑「傷害繳納高額稅金維持雷達運作國人的感情。」

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image source: 日本防衛省

No.1 共機擾台、穿越海峽中線

在美國眾議院議長裴洛西來台後，因應共軍威脅，在空域部分國軍不再只聚焦在「西南空域」，要全盤揭露台灣周邊空域動態。統計4至6日中共軍演，3天下來總共有27架次的共機以及18艘次的共艦，穿越海峽中線。

海峽中線在國防部認定下從北緯27度、東經122度延伸至北緯23度、東經118度，東北─西南走向的直線，並在2004年由政府正式公布座標。2016年隨著兩岸局勢轉變，解放軍刻意穿過中線，聲稱將完全停止中線之認定。這回中國更宣示環台軍演結束後，未來行動將超過中線進行。

空軍前副司令張延廷認為，海峽中線的概念會越來越模糊，共軍擾台也會越來越頻繁，等到台灣人麻痹習以為常以後，中國真正動手時台灣可能會來不及應對。



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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年08月02日至2022年08月10日，共9天。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『中共文攻武嚇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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