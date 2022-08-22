主戰部隊大缺士官尉官 國防部提六大措施穩固人力

大陸國家主席習近平走訪遼瀋戰役紀念館，這場戰役我方稱遼西戰役，此時此刻，重提74年前的大戰，頗有深意。1948年9月共軍發起戰役，錦州圍城是成敗關鍵，共軍靈活運用阻援打點戰術，在錦州城外的塔山，阻擋國府援軍攻入東北，有利包圍錦州共軍攻入城內，當年阻援打點放在今日就是反介入，決心阻遏外軍援助台灣，或許正是習近平參觀遼瀋戰役紀念館的弦外之音。

2022-08-22 10:55