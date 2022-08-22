主戰部隊大缺士官尉官 國防部提六大措施穩固人力
國軍主戰部隊被披露基層士官與尉級軍官，至今合計大幅缺員兩萬五千人以上。國防部今（22）日表示，針對部分主戰部隊未達招募目標，已提出六項作法以穩固部隊人力編現。
國防部今日表示，國軍推動兵力整建迄今，整體兵力編現均維持85％以上，但有部分主戰部隊未達目標，國防部藉「強化領導統御」、「改善生活條件」、「提高留營慰助金」、「調整眷籍地服務」、「建立職務輪調機制」及「鼓勵勤務部隊官兵至主戰部隊服務」等措施，以穩固部隊人力編現。
國防部進一步說，另為充實基層人力，國防部持續拓展招募管道、強化招生合作機制及深耕校園招募等作為，吸引青年學子從軍，並運用國軍人才招募官方LINE社群、網路、電視廣告託播、戶外媒體廣告等多元社群媒體招募手段，提升招募訊息曝光度，廣拓素質佳、意願高的優質人才投身軍旅，以維國軍整體戰力。
所謂國軍「主戰部隊」的定義，陸軍是配賦戰車、砲車、甲車如機步旅、裝甲旅等單位；海軍則是主力艦艇如基隆級、成功級、康定級艦與海龍級潛艦作戰艦艇；空軍則為三型主力戰機各聯隊、防空暨飛彈指揮部所屬中、長程飛彈部隊。
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