共軍擾台操演 銳鳶無人機立功 被稱省錢好用
共軍此次環台操演，海軍銳鳶無人機戰蒐大隊推進到恆春機場等地，升空執行海上目標確認的蒐尋任務。海軍司令部曾向立法院表示，銳鳶無人機於執行海上聯合監偵任務時，是由岸置雷達提供海上目標位置，戰蒐大隊引導無人機前往執行識別，較艦艇節省燃油及提高時效。
海軍向立法院報告表示，海軍自接收銳鳶無人機，迄今運用成效良好，並獲得相關操作、服勤運用的的寶貴經驗與資訊，有效節約兵力與經費。
海軍表示，銳鳶無人機於執行海上聯合監偵任務時，是由岸置雷達提供海上目標位置，戰蒐大隊引導無人機前往執行識別，除影像可立即回傳艦隊聯合作戰中心，提升整體監偵效能外，配合艦艇執行聯合情監偵任務偵獲目標，執行成效良好，亦較艦艇節省燃油及提高時效。
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