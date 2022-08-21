獨／共軍威脅下 三軍主戰部隊缺軍士官逾2.5萬人

面對共軍持續對台海實施軍事壓力，國軍主戰部隊戰訓頻繁，據透露，國軍主戰部隊不但人力流失，基層士官與少、中、上尉軍官，至今合計大幅缺員2.5萬人以上。面對當前募兵困難，新興兵力將陸續成軍下，據了解，國防部規劃中延長兵役所獲的義務役士兵，將填補陸軍非主戰部隊步兵所需，陸軍現有志願役人力則將陸續移撥至海、空軍，填補新興主戰兵力所需缺額。

對此，國防部昨日宣稱，國軍尉官及士官目前編現均達80%以上，將持續強化招募留營作為，滿足兵力需求。外傳志願役缺額移編、義務役接替等情，內容非事實，國防部不予評論。

國軍近期因募兵引發社會關注的事件，不但有進少年觀護所募兵，近日中正預校也被反應讓成績不及格應留級或退學的學生專程重修補考，引發師長與隊職幹部反彈。據了解，國防部在109年底宣稱國軍部隊志願役人力編現比達到90%，但數據至今已有不同，基層與主戰部隊嚴重「缺官」。

所謂國軍「主戰部隊」的定義，陸軍是配賦戰車、砲車、甲車如機步旅、裝甲旅等單位；海軍則是主力艦艇如基隆級、成功級、康定級艦與海龍級潛艦作戰艦艇；空軍則為三型主力戰機各聯隊、防空暨飛彈指揮部所中、長程飛彈部隊。主戰部隊由於戰訓頻繁，益形艱苦，募兵困難，始終無法達標。

據知情立委透露，國防部在109年底雖宣稱國軍部隊志願役人力編現比達到90%，但若以主戰部隊計算，卻沒有這麼樂觀。如陸軍、海軍陸戰隊、防空暨飛彈指揮部，目前都仍有七成主戰部隊以上未達此標準，海軍更有九成以上主戰艦艇未達編現90％標準，還有其中許多主戰部隊編現比均低於七成。

此外，國軍基層部隊的尉級軍官與士官，目前大批缺員至少2.5萬人以上，各軍種的中、少尉、上尉都嚴重缺員，其中陸軍缺員最多。因此國防部曾據此要求各級軍事學校強化相關課程與領導統御，畢業產出少尉初官。

事實上，國軍主戰部隊人力需求在115年前將達到高峰，如海軍戰力提升計畫下，空軍要建構總計12套天弓三型防空飛彈系統，其中有數套是由弓二改良，現況已有人力外，必須大幅進用志願役人力；海軍岸置雄二、雄三反艦飛彈，現有的1.5個機動中隊，因應海空提升戰力方案採購，將須擴編到合計8個機動中隊；第二階採購增程型雄三反艦飛彈，也將成立專門區隊，各併入原來的8個機動中隊中；另外還有對美採購的魚叉反艦飛彈，都要各自成立若干機動中隊。

據了解，因此，國防部最新一波兵力調整規劃，納入延長兵役一年所獲義務役士兵，除規劃編實4個新訓旅外，將陸續檢討補進陸軍非主戰兵力部隊；陸軍志願役人力缺額，部分將調整分配給海、空軍，補實新興兵力所需缺額。