網爆陸軍官校廚房有米奇、菜裡有小強 校方駁斥非事實

陸軍官校近日傳入伍生疑食物中毒事件，致251名學生身體不適，14人急性腸胃炎，衛生局採集檢體調查中；事發後，網路不斷有人爆料，今又傳出指學校廚房有老鼠跑來跑去，螞蟻上樹的菜裡有爆香蟑螂，陸軍官校今晚發新聞稿聲明，「網傳訊息均非事實」。

三軍九校院聯合入伍訓練預計8月26日結訓，團膳食材購自國軍副食站，餐食煮食部分，由勞務委外廠商「梓官區漁會」到校內負責烹煮。

17日晚間，陸官學校有入伍生發生腸胃不適，14人送醫，校方表示，晚餐是6菜1湯，高市衛生局18日下午3點才接獲通報疑似集體中毒，經查共251人出現症狀，14人腹瀉嚴重送醫，送醫治療的入伍生病情緩解，已全數出院。衛生局則表示，已採集53件食物檢體及學生排泄物送驗追查原因。

梓官區漁會曾對外強調，漁會只負責「勞力委外」，食材皆由國軍自行到副食供應站採買，目前情況是疑似學生食物中毒，尚無法判定是食物中毒，造成原因也不明，靜待衛生局調查。

今臉書社團「靠北長官2022」有學生爆料貼文，指有學校餐廳的伙房不打掃，讓老鼠跑來跑去，也有網友留言指「螞蟻上樹」一道菜裡，有爆香煮熟的蟑螂；另有網友表示，學校要求帶入伍訓的學生幹部當起試毒小白鼠、「不要通報醫務所」、「先吃藥，若無效再隔離」等情況。

陸軍官校今晚在陸軍司令部要求下，發新聞稿對外澄清，指網友所說「均非事實」，籲民眾勿以訛傳訛，斲傷認真執行訓練官生的士氣。

陸軍官校並指出，疑似學生食物中毒事件發生後，陸軍司令徐衍璞已指示副司令何啟鎮坐鎮，整合指導軍醫部門及學校，配合衛生局查察原因，並妥善、細心照顧身體不適入伍生，全面檢討維護官生健康作為。

陸軍官校強調，將持續以最嚴謹的態度，加強餐飲衛生安全、環境消毒，並強化所屬衛教觀念；網路流傳假訊息，已有觸法之嫌，請民眾切勿轉傳，以共維國防安全。