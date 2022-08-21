快訊

余祥銓護送余苑綺遺體至一殯 余天、李亞萍忍痛缺席

中職／「有些事比300轟更重要」 林智勝平靜迎接大紀錄

1小時車程變4小時！旗津風箏節今湧入逾3萬多人 離場民眾塞到崩潰

陸官入伍生食物中毒案 陸軍官校：均已緩解痊癒

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍官校。圖/本報資料照
陸軍官校。圖/本報資料照

針對陸軍官校251人食物中毒案，陸軍官校今天表示，事發後不適者依症狀程度診療或轉送國軍高雄總醫院，日前腸胃不適的入伍生，均已緩解痊癒。並無外傳所謂「不要通報醫務所」、「先吃藥，若無效再隔離」等情。

網傳陸軍官校251人食物中毒上吐下瀉處置方式，陸軍官校今（21）日澄清「均非事實」，籲請民眾勿以訛傳訛，斲傷認真執行訓練官生士氣。

陸軍官校指出，此案肇生後，陸軍司令徐衍璞即指派副司令何啟鎮進駐，整合指導軍醫部門及學校，配合衛生局查察原因，並妥善、細心照顧身體不適入伍生，全面檢討維護官生健康作為。

陸軍官校指出，日前腸胃不適的入伍生，均已緩解痊癒，校方並未禁止其食用零食及飲料。學校對於官生健康至為重視，若有身體不適，均由醫務所醫官評估後，依症狀程度診療或轉送國軍高雄總醫院，並無網傳文中所提「不要通報醫務所」、「先吃藥，若無效再隔離」等情。

陸軍官校表示，將持續以最嚴謹的態度，加強餐飲衛生安全、環境消毒，並強化所屬衛教觀念；另網路流傳的假訊息，已有觸法之嫌，請民眾切勿轉傳，以共維國防安全。

陸軍 食物中毒 衛生局

延伸閱讀

陸軍官校251名入伍生疑食物中毒 網傳禍首是「它」

獨／陸官251名學生食物中毒 委外廠商「梓官區漁會」說話了

獨／陸軍官校數百名學生傳食物中毒 14人嚴重上吐下瀉送醫

相關新聞

日本擬部署反艦飛彈 學者：配合美「遠征前進基地作戰」

日方傳出「鑑於台灣有事等情況可能發生」，將在日本西南群島至九州一帶部署於陸上自衛隊改良式的「12式陸基反艦飛彈」。有學者...

12架共機、共艦5艘在台海活動 共機持續闖越海峽中線

國防部表示，今日至17時止，國軍偵獲共機12架次、共艦5艘次，持續於台灣周邊海空域活動，其中逾越海峽中線的共機有5架次。...

國防部預告免役標準變嚴 身高低於155、BMI大於35

國防部近日公告預告修正兵役體位區分標準，調高免役體位的身高與BMI值門檻，身高需低於155公分，BMI值需超過35或低於...

兵役延長將啟動？ 國防部公告役男體位標準新規定

國防部近期預告役男「體位區分標準第二條附件修正」草案，原155-157公分役男，不列入包括常備役、替代役服役的範圍，但新...

陸軍官校251名入伍生疑食物中毒 網傳禍首是「它」

三軍九校院聯合入伍訓練軍官班隊2000多人在陸軍官校訓練，17日傳出251名入伍生用晚餐後出現腸胃不適及腹瀉症狀，疑集體...

韓空軍C-130飛越台灣東海岸？專家：黑鷹小組後勤支援

有國內航迷昨透過「Flightradar24」航跡，追蹤到韓國空軍1架C-130H沿台灣東部海岸往北飛行，國防部對此消息...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。