陸官入伍生食物中毒案 陸軍官校：均已緩解痊癒
針對陸軍官校251人食物中毒案，陸軍官校今天表示，事發後不適者依症狀程度診療或轉送國軍高雄總醫院，日前腸胃不適的入伍生，均已緩解痊癒。並無外傳所謂「不要通報醫務所」、「先吃藥，若無效再隔離」等情。
網傳陸軍官校251人食物中毒上吐下瀉處置方式，陸軍官校今（21）日澄清「均非事實」，籲請民眾勿以訛傳訛，斲傷認真執行訓練官生士氣。
陸軍官校指出，此案肇生後，陸軍司令徐衍璞即指派副司令何啟鎮進駐，整合指導軍醫部門及學校，配合衛生局查察原因，並妥善、細心照顧身體不適入伍生，全面檢討維護官生健康作為。
陸軍官校指出，日前腸胃不適的入伍生，均已緩解痊癒，校方並未禁止其食用零食及飲料。學校對於官生健康至為重視，若有身體不適，均由醫務所醫官評估後，依症狀程度診療或轉送國軍高雄總醫院，並無網傳文中所提「不要通報醫務所」、「先吃藥，若無效再隔離」等情。
陸軍官校表示，將持續以最嚴謹的態度，加強餐飲衛生安全、環境消毒，並強化所屬衛教觀念；另網路流傳的假訊息，已有觸法之嫌，請民眾切勿轉傳，以共維國防安全。
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