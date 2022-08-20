韓空軍C-130飛越台灣東海岸？專家：黑鷹小組後勤支援

有國內航迷昨透過「Flightradar24」航跡，追蹤到韓國空軍1架C-130H沿台灣東部海岸往北飛行，國防部對此消息不予評論，表示對台海周邊海、空域狀況，運用聯合情監偵作為應處。軍事專家表示，該架韓國空軍運輸機，應是伴隨南韓空軍的「黑鷹」特技飛行小組。

航迷指出這架韓國空軍C-130H-30昨天下午4點10分進入東南空域後，一路沿著東部海岸向北飛行，進入北部飛航情報區後，即打開航空識別「ARGO106」再宜蘭外海轉向持續往北飛行；一開始還以為是美軍軍機或我空軍C-130，打開識別才知道是隸屬韓國空軍的運輸機。

軍事專家表示，韓國軍機過境台灣並非首例，過去都有慣例可循，例如今年6月間及去年8月間曾有2架韓國C-130飛過台北，還一度傳出是美軍F-18大黃蜂，昨天這架韓國空軍C-130H-30應是隨著「黑鷹」特技飛行小組，結束菲律賓航展任務結束後，經過台灣飛回韓國。