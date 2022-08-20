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韓空軍C-130飛越台灣東海岸？專家：黑鷹小組後勤支援

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
有國內航迷昨透過「Flightradar24」航跡追蹤到韓國空軍1架C-130H-30沿台灣東部海岸往北飛行。圖／擷取自Flightradar24
有國內航迷昨透過「Flightradar24」航跡追蹤到韓國空軍1架C-130H-30沿台灣東部海岸往北飛行。圖／擷取自Flightradar24

有國內航迷昨透過「Flightradar24」航跡，追蹤到韓國空軍1架C-130H沿台灣東部海岸往北飛行，國防部對此消息不予評論，表示對台海周邊海、空域狀況，運用聯合情監偵作為應處。軍事專家表示，該架韓國空軍運輸機，應是伴隨南韓空軍的「黑鷹」特技飛行小組。

航迷指出這架韓國空軍C-130H-30昨天下午4點10分進入東南空域後，一路沿著東部海岸向北飛行，進入北部飛航情報區後，即打開航空識別「ARGO106」再宜蘭外海轉向持續往北飛行；一開始還以為是美軍軍機或我空軍C-130，打開識別才知道是隸屬韓國空軍的運輸機。

軍事專家表示，韓國軍機過境台灣並非首例，過去都有慣例可循，例如今年6月間及去年8月間曾有2架韓國C-130飛過台北，還一度傳出是美軍F-18大黃蜂，昨天這架韓國空軍C-130H-30應是隨著「黑鷹」特技飛行小組，結束菲律賓航展任務結束後，經過台灣飛回韓國。

據了解，韓國空軍的T-50「黑鷹」特技表演飛行隊，從上個月到英國參加皇家國際航空展後陸續到各地演出，世界巡演最後一站在菲律賓結束後，前天向我國申請降落高雄小港機場過境加油後再返回韓國，其中有1架C-130運輸機跟著降落，主要作為特技小組相關後勤支援。

韓國空軍的T-50「黑鷹」特技表演飛行隊，世界巡演最後一站在菲律賓結束後，前天向我國申請降落高雄小港機場過境加油後再返回韓國，其中有1架C-130運輸機跟著降落。本報資料照片／記者劉學聖攝影
韓國空軍的T-50「黑鷹」特技表演飛行隊，世界巡演最後一站在菲律賓結束後，前天向我國申請降落高雄小港機場過境加油後再返回韓國，其中有1架C-130運輸機跟著降落。本報資料照片／記者劉學聖攝影

空軍 小港機場

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