陸官251人腸胃不適14人送醫 高市衛生局採樣53件送驗追查

三軍九校院聯合入伍訓練軍官班隊2000多人在陸軍官校訓練，17日傳出251名入伍生用晚餐後出現腸胃不適及腹瀉症狀，疑集體食物中毒，其中14人急性腸胃炎送醫，今已康復出院，高市衛生局表示，已採集53件食物檢體及學生排泄物送驗追查原因。

三軍九校院聯合入伍訓練預計8月26日結訓，團膳食材購自國軍副食站，委由包商到校內烹煮，但17日晚間有入伍生發生腸胃不適，14人送醫，校方表示，晚餐是6菜1湯，高市衛生局指昨天下午3點才接獲通報疑似集體中毒，經查共251人出現症狀，送醫入伍生今天病情緩解，已全數出院。

陸軍司令徐衍璞上將獲悉，昨指派副司令何啟鎮中將進駐學校，整合軍方醫療單位配合衛生局查明原因。校方另派遣醫官至各單位實施衛教宣導，指導落實餐飲衛生安全。高市衛生局表示，採檢53件食物檢體送驗，昨夜忙到半夜，今天也要求校方停止供膳一天，完成清消才能恢復供餐。