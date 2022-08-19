因應中共環台操演 軍友社連兩日慰勞海軍

聯合報／ 記者程嘉文
軍友社榮譽理事長李棟樑前往海軍蘇澳168艦隊，慰問左營艦官兵。圖/軍聞社
軍友社榮譽理事長李棟樑前往海軍蘇澳168艦隊，慰問左營艦官兵。圖/軍聞社

中共為反制美國眾院議長裴洛西來台訪問，解放軍東部軍區本月上旬在台海周邊展開大規模演習，不僅首度在台灣南北兩端劃設禁航區，共軍多艘艦隻並意圖貼近我方領海。政府隨即喊出「守領海，護主權」，蔡英文總統也前往空軍作戰指揮部與蘇澳海軍基地視導，並且由國防部發布影片。

以敬軍勞軍目的成立的中華民國軍人之友社，在共軍操演稍告段落，就由榮譽理事長李棟樑出馬，到多處營區慰勉官兵，致贈慰問金、超商兌換券、速食麵等禮品。其中17、18二日，連續前往海軍131艦隊（基隆）與168艦隊（蘇澳）勞軍。李棟樑對艦隊官兵表示，相較於共軍飛機一下子就得離開，共艦則可在海上長時間逗留，因此海軍官兵這陣子的辛勞，可以說冠於全軍。李棟樑說，他除了表達個人與社會大眾的感謝，也要請大家在執勤時注意健康與安全。至於弟兄姊妹如果有什麼需要協助之處，也歡迎和他聯絡。

總計從共軍操演以來，李棟樑的勞軍行程，對象除了海軍131、168艦隊，還有馬公的168艦隊、三芝雷達站、海鋒大隊、布雷大隊等單位；陸空軍方面，則包括澎防部、作戰指揮部、馬基隊、石門雷達站等。

海軍 共軍 馬公

延伸閱讀

海軍台海近距監控共軍艦艇動態再曝光 國防部低調

蔡總統勗勉168艦隊 「只要中華民國國軍在安全就會在」

影／空軍五聯隊 首次展示天弓三型飛彈發射車操演

海軍艦隊東部海域拒止共軍 蔡總統今赴蘇澳慰勉官兵

相關新聞

海軍台海近距監控共軍艦艇動態再曝光 國防部低調

海軍168艦隊日前在東海岸外海多次拒止共軍艦艇試圖迫近海岸，蔡英文總統今天赴蘇澳慰勉艦隊官兵，會後蔡總統臉書粉專釋出我軍艦艇...

蔡總統勗勉168艦隊 「只要中華民國國軍在安全就會在」

蔡英文總統今天傍晚前往宜蘭蘇澳勗勉海軍艦指部168艦隊，肯定國軍在過去這段時間將平時紮實演練的成果，展現在面臨實際威脅的...

中科院今晚發射「無限高」飛彈 共艦避開警戒射程範圍

大陸解放軍持續在台灣周邊軍事活動，國軍全程追監應處外。中科院今晚在台東及屏東兩地發射「無限高」飛彈。1艘在東部外海的解放...

因應中共環台操演 軍友社連兩日慰勞海軍

中共為反制美國眾院議長裴洛西來台訪問，解放軍東部軍區本月上旬在台海周邊展開大規模演習，不僅首度在台灣南北兩端劃設禁航區，...

共機今出海51架破表 25架逾越海峽中線進入西南空域

國防部表示，今日至17時止，國軍偵獲共機51架次、共艦6艘次，持續於台灣周邊海空域活動，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西...

影／《軍情站》回擊共軍認知戰 空軍展示花蓮防空戰備

解放軍持續進行在台周遭進行軍演以及對台認知作戰。國防部17、18日邀請媒體參訪空軍花蓮基地戰機與防空系統全天候戰備狀況。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。