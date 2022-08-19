因應中共環台操演 軍友社連兩日慰勞海軍

中共為反制美國眾院議長裴洛西來台訪問，解放軍東部軍區本月上旬在台海周邊展開大規模演習，不僅首度在台灣南北兩端劃設禁航區，共軍多艘艦隻並意圖貼近我方領海。政府隨即喊出「守領海，護主權」，蔡英文總統也前往空軍作戰指揮部與蘇澳海軍基地視導，並且由國防部發布影片。

以敬軍勞軍目的成立的中華民國軍人之友社，在共軍操演稍告段落，就由榮譽理事長李棟樑出馬，到多處營區慰勉官兵，致贈慰問金、超商兌換券、速食麵等禮品。其中17、18二日，連續前往海軍131艦隊（基隆）與168艦隊（蘇澳）勞軍。李棟樑對艦隊官兵表示，相較於共軍飛機一下子就得離開，共艦則可在海上長時間逗留，因此海軍官兵這陣子的辛勞，可以說冠於全軍。李棟樑說，他除了表達個人與社會大眾的感謝，也要請大家在執勤時注意健康與安全。至於弟兄姊妹如果有什麼需要協助之處，也歡迎和他聯絡。

總計從共軍操演以來，李棟樑的勞軍行程，對象除了海軍131、168艦隊，還有馬公的168艦隊、三芝雷達站、海鋒大隊、布雷大隊等單位；陸空軍方面，則包括澎防部、作戰指揮部、馬基隊、石門雷達站等。