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海軍東部外海近距監控共軍艦艇動態再曝光 國防部低調

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海軍艦艇在東岸外海近距監控共軍「053H2」型飛彈護衛艦「蕪湖號（舷號536）」。圖／取自蔡英文臉書粉專影片
海軍艦艇在東岸外海近距監控共軍「053H2」型飛彈護衛艦「蕪湖號（舷號536）」。圖／取自蔡英文臉書粉專影片

海軍168艦隊日前在東海岸外海多次拒止共軍艦艇試圖迫近海岸，蔡英文總統今天赴蘇澳慰勉艦隊官兵，會後蔡總統臉書粉專釋出海軍艦艇在東部外海近距監控共艦的動態畫面，證明海軍全力拒止共軍挑釁。

總統府公布的畫面中，還有海軍銳鳶無人機偵照共艦所獲畫面，且有我軍艦艇向共軍艦艇喊話，要求轉向的段落。

影片顯示，海軍艦艇在東岸外海近距監控共軍「053H2」型飛彈護衛艦「蕪湖號（舷號536）」、「054A」飛彈驅逐艦「安陽號(舷號599)」的動態畫面，我軍近距與共艦併航。

蔡總統透過臉書表示，在這段期間，蘇澳軍港共有9艘一級艦、3艘二級艦出港，也有超過2800多名兵力出動。儘管大家任務時間變長，基地內的官兵仍是隨時做好出港、捍衛領海的準備。

影片最後落款雖然是國防部，但國防部今晚表示，影片由總統府發布，須由府說明。

海軍艦艇在東岸外海近距監控共軍飛彈驅逐艦「安陽號(舷號599)」的動態畫面。圖／取自蔡英文臉書粉專影片
海軍艦艇在東岸外海近距監控共軍飛彈驅逐艦「安陽號(舷號599)」的動態畫面。圖／取自蔡英文臉書粉專影片

軍艦 海軍 共軍 蔡英文 國防部

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