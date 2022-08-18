中科院今晚發射「無限高」飛彈 共艦避開警戒射程範圍

大陸解放軍持續在台灣周邊軍事活動，國軍全程追監應處外。中科院今晚在台東及屏東兩地發射「無限高」飛彈。1艘在東部外海的解放軍飛彈驅逐艦避開警戒範圍。軍事專家研判發射彈種應為天弓飛彈。

今天晚上8點40分，1枚飛彈從台東成功鎮基翬漁港附近拔地而起，直衝天際，飛彈產生的呼嘯和強光，畫破寂靜昏暗的長空，只見一道火光直竄天空，約20幾秒後才消失眼前，現場軍事迷及民眾驚呼不已；遠在50公里外的台東市區，甚至更遠的太麻里地區也都聽到一聲巨響。

根據漁業署公告的射擊通報顯示，中科院分別今、明兩天晚間7點40分至9點10分止，在東南部海空域進行飛彈實彈發射，管制範圍包含了屏東九鵬、台東綠島、蘭嶼及成功海空域。依過去慣例，台東發射的飛彈為「靶彈」，屏東則為實際測試的攔截導彈。

今晚試射無限高飛彈，引起外界高度關注，主要這是大陸解放軍軍演以來，中科院首度發射無限高飛彈。而軍方人士表示，今天上午雷達追監到在1艘大陸解放軍飛彈驅逐艦，在綠島東北方33浬處活動，接近畫設警戒範圍，但下午脫離追監再往東北移動，應避開警戒範圍。