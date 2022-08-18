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共機今出海51架破表 25架逾越海峽中線進入西南空域

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部表示，今日至17時止，國軍偵獲共機51架次、共艦6艘次，持續於台灣周邊海空域活動，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機有25架次(如圖)。圖/空軍司令部
國防部表示，今日至17時止，國軍偵獲共機51架次、共艦6艘次，持續於台灣周邊海空域活動，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機有25架次(如圖)。圖/空軍司令部

國防部表示，今日至17時止，國軍偵獲共機51架次、共艦6艘次，持續於台灣周邊海空域活動，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機有25架次。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

空軍司令部統計，逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機，計有蘇愷-30戰機12架次、殲-16戰機6架次、殲-10戰機4架次、運-8遠干機1架次、轟-6機2架次，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並實施廣播驅離、防空飛彈追監等反制作為。

按空軍司令部釋出的共機航跡簡圖顯示，蘇愷-30戰機與殲-16戰機、殲-10戰機分據海峽中南北端擾我空防，轟六等慢速機則與殲-16戰機在我西南防空識別區邊緣活動。共軍51架戰機出海，數量之多受矚。

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