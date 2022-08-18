共機今出海51架破表 25架逾越海峽中線進入西南空域

出於歷史因素，中國人民解放軍海軍成立初期，採取「北重南輕」的兵力部署，北海艦隊擁有最強的實力，優先配備大型水面作戰艦艇，以及核子攻擊潛艇，以因應主要來自北方的戰略威脅，並肩負保護政治中心的重任。

2022-08-18 13:21