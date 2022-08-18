影／《軍情站》回擊共軍認知戰 空軍展示花蓮防空戰備

解放軍持續進行在台周遭進行軍演以及對台認知作戰。國防部17、18日邀請媒體參訪空軍花蓮基地戰機與防空系統全天候戰備狀況。由於近年首都圈空防壓力增加，原先在花蓮基地所部署的愛國者飛彈系統在2年前移防北部，加上近日鷹式飛彈逐漸汰除，所遺留的空防缺口就由天弓三型飛彈補足，目前在花蓮基地與台東志航基地均已完成戰備部署。

今日在花蓮基地首次向媒體展示天弓三型飛彈發射車的放列、與撤收作業。在飛彈操作組員的熟練操作下，飛彈車的放列從開啟操作檯、啟動發電機、到輸入金鑰連線指揮車最後舉升飛彈完成發射備便，耗時約15分鐘，而發射完轉換陣地的撤收更僅約5分鐘即可完成。加上每輛發射車上都有微波天線與指揮車結合，在戰時可以做到分散放列達到增加戰場生存性的目的。

除了展示防空火力，17日晚間則是向國內外媒體展示空軍夜間戰備，除時常供媒體拍攝的6分鐘緊急起飛，更首次展示F-16V(AM)對海武器的潛力裝掛，掛載了空軍對海打擊主力的AGM-84L魚叉飛彈、最新銳的AIM-9X先進響尾蛇短程空對空飛彈與AIM-120C7先進中程空對空飛彈。相較去年F-16V成軍典禮上展示搭載6枚淨白嶄新AIM-120C7的「空優武裝」，在花蓮基地的AIM-120C7彈體，由於是空軍首批接裝AIM-120C7並執行戰備的單位，明顯就有諸多受到掛載所造成的「使用痕跡」，也凸顯5聯隊同時兼顧台灣東面與西面空域任務性質的繁重。

除戰備的展示，在17日晚間首度安排2位具留美經驗的飛行員以全英文方式接受國際媒體訪問，受訪者之一的林信佐中校更是首屆天龍操演的空戰王。隨著F-16V構改進度的進行，先前臨時接替嘉義21隊進行構改前F-16換訓的26隊，日前已恢復為全作戰隊，未來官校戰鬥組結訓後選拔換訓F-16的新進飛行員，將會直接換訓構改後的F-16V(AM/BM)。