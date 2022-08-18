弓三首度動態展示 弓三連長：共軍飛彈越台當日興奮執行戰備

空軍上午在花蓮空軍基地首度展示天弓三型發射架戰備操演，同時展示35防空快砲與天兵雷達。對8月4日共軍發射飛彈越過台灣上空，負責操演的792旅613營2連弓三連長陳德桓少校表示，當日弓三一切均按標準程序與部隊訓練計劃實施應對，部隊「興奮地」完成戰備任務。

據了解，空軍計畫在全國各地部署12套天弓三型飛彈，每套7到8個彈架。而目前推測有7套已服役。中科院正設法推進「強弓計畫」，希望將弓三鏈結兩座飛彈預警中心，能運用長程預警雷達情資，達成反彈道飛彈的目標。

空軍防空飛彈指揮部上午並未同時將弓三的相位陣列雷達示眾，操演屬展示性質，但仍是弓三彈架首度對外實施舉升，展示360度全方位射向的性能，全程需時15分鐘左右，完成待命射擊。

陳德桓受訪表示，弓三主要擔負責任地區全天候防空任務。對共機近年不斷進入西南防空別區，依空作部指示待命，對目標實施追蹤、搜索與銷定，作好飛彈發射準備。

對8月4日當天共軍發射飛彈越過台灣上空，部隊接戰是否較為緊張？陳德桓表示，弓三原本就是24小時戰備作好發射飛彈的準備，一切均按標準程序與部隊訓練計劃實施戰備，當時並沒有緊張，而是興奮地完成任務。

空軍司令部表示，天弓三型防空飛彈是中山科學研究院開發的防空飛彈系統，可攔截定翼機、巡弋飛彈與短程彈道飛彈，負責執行聯合防空與飛彈防禦任務。

空軍司令部表示，天弓三型發射架為飛彈發射平台，配有獨立電源，並可接受戰術中心指揮發射飛彈。裝備特色：衝破式前端蓋、機動垂直發射架可進行全方位攔截、可承載天弓箱組飛彈。

空軍防空暨飛彈指揮部表示，所屬單位平時於各地區實施部隊訓練及戰備任務，負責區域防空作戰，當遭受敵空中進襲，於駐地實施防空作戰任務及依令機動至戰術位置，殲滅當面來襲之敵，發揮「早期預警、統一指管重層攔截、有效防護」聯合防空作戰效能。

考量敵情威脅與作戰任務需求，空軍依「完備聯合作戰指管、建置遠距精準、攻防兼具的防空戰力」執行戰備整備工作；另近期面對中共持續軍演的武力威脅，我防空部隊均秉持警戒應處，並建立處處皆戰場，時時做訓練的觀念，依「守中線、守領海、守主權」原則，確保國家安全。