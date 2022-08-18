快訊

不聽話就被電擊！藍委透過台商 成功救出受困柬埔寨台人

學倫泥巴戰開打 蔡英文下令拚18歲公民權複決能救選情？

國民黨敗訴！法院判應將中投、欣裕合計約價值逾156億資產 全部移歸國有

聽新聞
test
0:00 / 0:00

弓三首度動態展示 弓三連長：共軍飛彈越台當日興奮執行戰備

聯合報／ 記者洪哲政／花蓮即時報導
空軍上午在花蓮空軍基地首度展示天弓三型發射架戰備操演。記者洪哲政/攝影
空軍上午在花蓮空軍基地首度展示天弓三型發射架戰備操演。記者洪哲政/攝影

空軍上午在花蓮空軍基地首度展示天弓三型發射架戰備操演，同時展示35防空快砲與天兵雷達。對8月4日共軍發射飛彈越過台灣上空，負責操演的792旅613營2連弓三連長陳德桓少校表示，當日弓三一切均按標準程序與部隊訓練計劃實施應對，部隊「興奮地」完成戰備任務。

據了解，空軍計畫在全國各地部署12套天弓三型飛彈，每套7到8個彈架。而目前推測有7套已服役。中科院正設法推進「強弓計畫」，希望將弓三鏈結兩座飛彈預警中心，能運用長程預警雷達情資，達成反彈道飛彈的目標。

空軍防空飛彈指揮部上午並未同時將弓三的相位陣列雷達示眾，操演屬展示性質，但仍是弓三彈架首度對外實施舉升，展示360度全方位射向的性能，全程需時15分鐘左右，完成待命射擊。

陳德桓受訪表示，弓三主要擔負責任地區全天候防空任務。對共機近年不斷進入西南防空別區，依空作部指示待命，對目標實施追蹤、搜索與銷定，作好飛彈發射準備。

對8月4日當天共軍發射飛彈越過台灣上空，部隊接戰是否較為緊張？陳德桓表示，弓三原本就是24小時戰備作好發射飛彈的準備，一切均按標準程序與部隊訓練計劃實施戰備，當時並沒有緊張，而是興奮地完成任務。

空軍司令部表示，天弓三型防空飛彈是中山科學研究院開發的防空飛彈系統，可攔截定翼機、巡弋飛彈與短程彈道飛彈，負責執行聯合防空與飛彈防禦任務。

空軍司令部表示，天弓三型發射架為飛彈發射平台，配有獨立電源，並可接受戰術中心指揮發射飛彈。裝備特色：衝破式前端蓋、機動垂直發射架可進行全方位攔截、可承載天弓箱組飛彈。

空軍防空暨飛彈指揮部表示，所屬單位平時於各地區實施部隊訓練及戰備任務，負責區域防空作戰，當遭受敵空中進襲，於駐地實施防空作戰任務及依令機動至戰術位置，殲滅當面來襲之敵，發揮「早期預警、統一指管重層攔截、有效防護」聯合防空作戰效能。

考量敵情威脅與作戰任務需求，空軍依「完備聯合作戰指管、建置遠距精準、攻防兼具的防空戰力」執行戰備整備工作；另近期面對中共持續軍演的武力威脅，我防空部隊均秉持警戒應處，並建立處處皆戰場，時時做訓練的觀念，依「守中線、守領海、守主權」原則，確保國家安全。

彈道飛彈 空軍 共軍

延伸閱讀

海軍艦隊東部海域拒止共軍 蔡總統今赴蘇澳慰勉官兵

空軍秀F-16V肌肉 蘇紫雲：展防衛態勢 惟「潛龍勿用」

空軍第五聯隊 F-16V潛力裝掛 魚叉飛彈首次裝掛

嚇阻解放軍 美作戰指揮機今現蹤、我明晚射「無限高」飛彈

相關新聞

弓三首度動態展示 弓三連長：共軍飛彈越台當日興奮執行戰備

空軍上午在花蓮空軍基地首度展示天弓三型發射架戰備操演，同時展示35防空快砲與天兵雷達。對8月4日共軍發射飛彈越過台灣上空...

府研判 陸欲掌控第一島鏈以西

美國眾院議長裴洛西日前訪台，中共軍演引發台海緊張。總統府副秘書長黃重諺昨天表示，在那幾天，國防部幾乎以每小時為單位，向蔡...

影／空軍五聯隊 首次展示天弓三型飛彈發射車操演

位於花蓮的空軍第五聯隊今天展示天弓三型機動垂直發射架、GDF-006型35公厘雙管防空快砲及天兵雷達，其中天弓三型機動垂...

府䆁陸提升第一島鍊以西控制權 國防部：料敵從寬

府方釋出中國大陸有意藉軍演讓第一島鏈以西的控制達到新的水準，國防部發言人孫立方上午表示，國防部料敵從寬、禦敵從嚴，完整掌...

海軍艦隊東部海域拒止共軍 蔡總統今赴蘇澳慰勉官兵

面對共軍演，海、空軍力守第一線，拒止共軍擾台，蔡英文總統今天傍晚將前往海軍蘇澳基地慰勉168艦隊，並與官兵會餐，代表國人...

美專機傳奇／美軍C-40成訪台老面孔 超強續航力大勝本尊波音737

美國眾院議長裴洛西於8月2日至3日訪台，引發中共發動軍演。14日又有美國議員來訪，這次是由參議員馬基（Ed Markey）率團。據傳月底還有另一個國會訪問團，會不會進一步引發北京發動報復行為，有待觀察。 隨著華府積極對北京打台灣牌，美國政要來台訪問的頻率，近年明顯增高。此舉意外造福本地的飛機迷：以往難有機會在台灣看到的美軍專機，如今愈來愈常出現在松山機場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。