F-16V集制海、制空武器於一身 揭仲解析：任務應分開

空軍花蓮第五聯隊飛官昨披露應對共機的F-16V任務機升空時裝設有蒐證的GoPro 運動相機。中華戰略前瞻協會研究員揭仲昨日表示，此舉絕對有必要，因為共機若突然挑釁，則我方可以根據影像紀錄證明共機先採取惡意行為，既可在國際宣傳方面佔上風，也可避免中共顛倒黑白、甚至蓄意栽贓。

第五聯隊昨日展示F-16V戰機自近一波共軍軍演以來，基地戰備機制海、反艦的武器掛載構型，包括兩枚魚叉飛彈、兩枚AIM-120先進中程空對空飛彈、兩枚AIM-9X響尾蛇飛彈，集防空、反艦的武器掛載於一身，並實施恢復戰力的「潛力裝掛」。飛官受訪披露應對共機任務機裝設有運動相機。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲。圖/取自揭仲臉書網頁 揭仲表示，由於目前兩岸並未處於交戰狀態，緊急起飛執行攔截共機任務的國軍戰機先以gopro運動相機，全程蒐證對應過程是絕對有必要的。因為共機若突然挑釁，則我方可以根據影像紀錄證明是共機先採取惡意行為，既可在國際宣傳方面佔上風，也可避免中共顛倒黑白、甚至蓄意栽贓。

花蓮基地也特別展示能搭配「頭盔瞄準器」實施「偏軸射擊」的AIM-9X響尾蛇飛彈。揭仲認為這是很聰明的做法，因為當前我空軍F-16V戰機於東部空域監控共機時，共機位置很可能離我方鄰接區空域、甚至國軍負責監控的戰機都不會太遠，因此當共機突然改變方向、無視國軍警告朝我領空方向前進時，就近監控的國軍戰機若掛載可「偏軸射擊」的AIM-9X響尾蛇飛彈，就能在極短的時間與極有限的角度內，加以攔截。

揭仲指出，花蓮基地將AIM-9X與gopro運動相機公開，其實就是告訴共軍我方不但已經有相關的行動準備，也會掛載能快速反應的武器，來嚇阻共軍飛行部隊不要蠢動。

至於花蓮基地在展示過程中，執行制海、反艦任務的F-16V戰機同時掛載兩枚魚叉飛彈、兩枚AIM-120先進中程空對空飛彈與兩枚AIM-9X響尾蛇飛彈。揭仲則認為這種掛載方式雖然可使戰機在執行反艦任務時也具有一定的自保、甚至制空能力，但實際執行時，最好還是由不同的戰機分別擔任護航與攻船任務會比較好。