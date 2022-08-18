空軍秀F-16V肌肉 蘇紫雲：展防衛態勢 惟「潛龍勿用」

空軍花蓮第五聯隊昨日展示F-16V戰機戰備能量，執行任務的戰機集防空、反艦的武器掛載於一身。國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲昨日表示，此舉主軸雖為防衛態勢的展示，但弦外之音也有秀「六塊肌」反制能力的深意，屬「潛龍勿用」的認知戰嚇阻。

因應共軍軍演擾台，空軍花蓮第五聯隊昨日展示F-16V戰機自近一波共軍軍演以來，基地戰備機海、反艦的武器掛載構型，包括兩枚魚叉飛彈、兩枚AIM-120先進中程空對空飛彈、兩枚AIM-9X響尾蛇飛彈，實施掛載的「潛力裝掛」。

對此，國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，F-16V的作戰性能結合台灣新版防衛作戰構想，可有效延伸防衛縱深。而國防部在空軍花蓮基地的「一日戰備」可說是巧妙的安排，主軸為防衛態勢的展示，因此在機堡戰備與展示的武器，強調的都是防衛型態，但弦外之音也頗有秀「六塊肌」具反制能力的深意。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲。圖/蘇紫雲提供

蘇紫雲說，依照原廠資料， F-16V的AESA雷達所具備的筆狀波束(pencil beam)掃描能力，除可有效捕獲匿蹤戰機外，必要時可扮演「小型預警機」功能，同時期搭載的AGM-84H/K（SLAM-ER）距外攻陸飛彈射程達280公里，且可精準打擊敵方港口船艦、地面指管中心、油彈庫等軍事關鍵基礎設施(MCI)，瓦解敵方渡海波次與作戰節奏，對我國新版的防衛作戰構想具有實質的助益。

他說，實際上，國安團隊與國軍這次應對中共的軍演，秉持民主國家「武力是最後使用」(last use of force)的原則贏得國際輿論的戰略高地，相對中共以武力為脅迫(coercion)手段的作法硬是被比了下去，因此包括後續來台訪問的美國參眾議員也都贊許台灣的自制力。