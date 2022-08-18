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空軍秀F-16V肌肉 蘇紫雲：展防衛態勢 惟「潛龍勿用」

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
空軍第五戰術混合聯隊展示F-16V戰機的夜間緊急起飛，展現全天候作戰能力，F-16V在夜間升空。記者季相儒／攝影
空軍第五戰術混合聯隊展示F-16V戰機的夜間緊急起飛，展現全天候作戰能力，F-16V在夜間升空。記者季相儒／攝影

空軍花蓮第五聯隊昨日展示F-16V戰機戰備能量，執行任務的戰機集防空、反艦的武器掛載於一身。國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲昨日表示，此舉主軸雖為防衛態勢的展示，但弦外之音也有秀「六塊肌」反制能力的深意，屬「潛龍勿用」的認知戰嚇阻。

因應共軍軍演擾台，空軍花蓮第五聯隊昨日展示F-16V戰機自近一波共軍軍演以來，基地戰備機海、反艦的武器掛載構型，包括兩枚魚叉飛彈、兩枚AIM-120先進中程空對空飛彈、兩枚AIM-9X響尾蛇飛彈，實施掛載的「潛力裝掛」。

對此，國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，F-16V的作戰性能結合台灣新版防衛作戰構想，可有效延伸防衛縱深。而國防部在空軍花蓮基地的「一日戰備」可說是巧妙的安排，主軸為防衛態勢的展示，因此在機堡戰備與展示的武器，強調的都是防衛型態，但弦外之音也頗有秀「六塊肌」具反制能力的深意。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲。圖/蘇紫雲提供
國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲。圖/蘇紫雲提供

蘇紫雲說，依照原廠資料， F-16V的AESA雷達所具備的筆狀波束(pencil beam)掃描能力，除可有效捕獲匿蹤戰機外，必要時可扮演「小型預警機」功能，同時期搭載的AGM-84H/K（SLAM-ER）距外攻陸飛彈射程達280公里，且可精準打擊敵方港口船艦、地面指管中心、油彈庫等軍事關鍵基礎設施(MCI)，瓦解敵方渡海波次與作戰節奏，對我國新版的防衛作戰構想具有實質的助益。

他說，實際上，國安團隊與國軍這次應對中共的軍演，秉持民主國家「武力是最後使用」(last use of force)的原則贏得國際輿論的戰略高地，相對中共以武力為脅迫(coercion)手段的作法硬是被比了下去，因此包括後續來台訪問的美國參眾議員也都贊許台灣的自制力。

蘇紫雲認為，事實上，「軍事公眾外交」(military public diplomacy)是國際輿論戰場的重要一環，若以武俠小說比喻，中共像是暴怒的火攻頭陀到處耀武揚威，台灣則像是低調的郭靖秉持降龍十八掌「潛龍勿用」的自保原則，因此獲得更多武林支持。這也可由向來低調號稱「印太沙皇」的美國安會印太協調官坎貝爾也難得召開記者會回嗆中共，可見一斑。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲。圖/蘇紫雲提供
國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲。圖/蘇紫雲提供

F-16V 飛彈 戰機

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