東部攔截共機 飛官：升空採守勢 裝運動相機全程蒐證

近期曾執行共機攔截任務的空軍第五聯隊第27作戰隊中校飛官徐煜倫在今天受訪表示，近期花蓮基地的F-16V戰機確曾緊急起飛執行攔截共機的任務，而空軍始終採取「守勢」作為，並特別在機上裝置gopro運動相機，全程蒐證對應過程。

共軍機艦頻繁出現在東部海域，空軍昨日展示花蓮基地F-16V戰機近期因應共軍軍演情勢維持的「制海、防空」戰備武器掛載構型，並示範執行夜間急起飛攔截任務。

徐煜倫在警戒機堡受訪表示，近日共機擾台，空軍戰備整備一絲一毫都沒有懈怠，按平時各項演練與突發狀況程序應對。而近期花蓮基地的F-16V戰機曾緊急起飛執行攔截共機程序，應對敵情威脅，他曾實際執行攔截共機任務，驅離手段按空軍應處程序，正常應對。其實是正常對應。

由於不定時的緊急起飛攔截任務增多，包括夜間攔截任務，或巡航（CAP）轉攔截任務，是否增加平時一般巡航任務的壓力？徐煜倫說，一般巡航是掛載實彈執行空對空任務，對應則按上級指示進行。

他說，攔截共機方式，是我機保持在防空識別區內對我有利範圍，進行守勢動作，依對應程序對應。