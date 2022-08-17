談軍演 黃重諺：就算裴洛西沒來台灣 中國作為也會持續

美國眾議院議長裴洛西日前訪台，中共在同時宣布於台灣周圍軍演，引發台海緊張。總統府副秘書長黃重諺今天表示，在那幾天，國防部幾乎以每個小時為單位，向蔡英文總統報告最新台海軍情。他也認為，就算裴洛西沒有來台灣，中國相關作為也會持續進行，形式可能包括試射飛彈等，因此裴洛西只是一個藉口，中國希望在今年下半年以後，對第一島鏈以西的控制能夠達到新的水準。

黃重諺與總統府前副秘書長、民進黨嘉義市長參選人李俊俋今天接受網路節目「齊有此理」主持人王時齊專訪，談及裴洛西訪台與中共舉行大規模對台軍演等議題。

李俊俋表示，今年1月他陪同副總統賴清德出訪宏都拉斯過境美國，當時賴與裴洛西進行視訊會議，裴洛西就說今年一定要來台灣。

被問及裴洛西沒有把台灣列在公開行程，是我方要求還是美方主張？黃重諺沒有正面回應，他僅說，從4月傳出裴洛西可能訪台，過程中中國放話很多次，包括要擊落裴洛西的飛機或可能對行程造成危害，美方安全部門對裴洛西來台的安全特別重視，確保百分之百安全，才來做設計，有一個考量是放在這裡，「不要讓你知道（台灣）是第幾站」。

黃重諺也表示，裴洛西的專機飛抵台灣時，大家的心還是揪著，因為當時是晚上，裴洛西穿著很高的高跟鞋，大家緊盯著螢幕，看著機艙門打開，裴洛西一步一步走下很陡的階梯平安到地面，心裡的大石頭才放下。

談到中共軍演，黃重諺指出，裴洛西來台是一個事件，如果把時間拉長，中國最近在第一島鏈以西的軍事作為，陸續從4月開始便持續擴大，尤其6月之後，開始在日本列島附近繞島，軍機也在盤旋，因此裴洛西只是一個藉口，中國希望在今年下半年以後，對第一島鏈以西的控制達到新的水準。

主持人問，中共這些作為，就算裴洛西沒來也會做？黃重諺說，是。

黃重諺也表示，這些劇本在過去以來，中國不斷推出，這都在預想中，從裴洛西宣布訪台、中國2日宣布開始軍演，這些都是國防部、國安團隊平常準備的項目之一，只是後來把它整合起來。國防部幾乎以每個小時為單位，向蔡總統報告最新的台海軍情狀況。他也透露，蔡總統在那一陣子都保持冷靜，也會提醒大家，有沒有看到最新的軍事動態情況。

對於國民黨副主席夏立言在中共軍演之際赴中國大陸訪問。李俊俋說，國民黨一直沒講清楚為何一定要在這個時機去，很多人也懷疑國民黨說這次去是要關心台商、台生，但為何平常不能看，一定要挑這時間去看？

對於外界認為國民黨台北市長參選人蔣萬安對夏立言訪中一事的態度有所轉變。黃重諺表示，蔣萬安對這件事應該更有感覺，因為蔣家有與共產黨交手過，蔣萬安也很清楚台灣的國際處境，知道台灣面臨中國的軍事、政治壓力。很期待年輕世代的國會議員，在第一時間告訴大家這個時候是團結的時刻，也不應該向國際釋出錯誤訊號。