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共軍機艦迫近我東部外海 花蓮F-16V展示應變戰力

聯合報／ 記者洪哲政／花蓮即時報導
共艦頻繁出現在東部海域，空軍今天展示花蓮基地F-16V戰機近期因應共軍情勢始終維持的「制海、防空」戰備武器掛載構型。武器架上由近至遠分別為AGM-84L魚叉攻艦飛彈、AIM-120先進中程空對空飛彈與最新的AIM-9X響尾蛇飛彈。記者洪哲政/攝影
共艦頻繁出現在東部海域，空軍今天展示花蓮基地F-16V戰機近期因應共軍情勢始終維持的「制海、防空」戰備武器掛載構型。武器架上由近至遠分別為AGM-84L魚叉攻艦飛彈、AIM-120先進中程空對空飛彈與最新的AIM-9X響尾蛇飛彈。記者洪哲政/攝影

共艦頻繁出現在東部海域，空軍今天展示花蓮基地F-16V戰機近期因應共軍情勢始終維持的「制海、防空」戰備武器掛載構型，除了攻艦的魚叉飛彈外，新接裝能搭配頭盔瞄準器的AIM-9X響尾蛇飛彈也在戰備之列。

基地參謀長楊振道向與會國內外媒體表示，共軍近期以戰機、軍艦在台海實施軍演，並射擊導彈，意圖打壓我對外交流，空軍針對中共行為實施應對。

基地飛官向外媒坦承，共軍對台海實施操演後，基地戰機緊急升空（scramble）批次增多，壓力遽增，但雙方在空中遭遇時，我方冷静克制，讓對方知悉我方堅守防線，不與之無線電對話挑釁。

盡管針對共軍實施反制，基地提供媒體新聞資料，詳盡提供聯隊發源於中國大陸的沿革和隊史。

空軍花蓮第五聯隊今天展示F-16V戰機自近一波共軍軍演以來，基地戰備機制海、反艦的武器掛載構型，包括兩枚魚叉飛彈、兩枚AIM-120先進中程空對空飛彈、兩枚AIM-9X響尾蛇飛彈，並實施「潛力裝掛」。

據基地現場示範，F-16V戰機武掛小組掛載第一枚魚叉，從啟動掛彈車開始，需時7分多鐘，第二枚加快至近5分鐘，兩枚AIM-120先進中程空對空飛彈、兩枚AIM-9P4響尾蛇飛彈以人力裝掛，各約需40秒至1分多鐘，加上加油時間，可在廿分鐘內恢復出擊狀態。基地夜間並將實施夜間緊急起飛示範。

AIM-9X是最新一款響尾蛇追熱飛彈，搭配F-16V專用的飛行員頭盔瞄準器，能隨飛官視角進行偏離瞄準軸線射擊。頭盔去年原只擴訓到西部的嘉義四聯隊，如今花蓮基地也配備AIM-9X，顯然也已換訓頭盔瞄準器，強化防空戰力。

因應共軍以海峽戰備影像不斷對我實施認知作戰，佔據媒體版面，國防部今起安排國內外媒體赴國軍戰備基地實施參訪，下周與下下周分輪由海、陸軍安排部隊展示戰力。

空軍司令部表示，空軍第五戰術混合聯隊前身為空軍第五戰術戰鬥機大隊，民國25年成立於杭州筧橋，民國32年編屬中美混合團,駐防湖南芷江，民國34年中美混合團撤銷，改隸空軍第聯隊司令部,進駐南京大校場，民國37年底奉命遷台，進駐桃園基地，民國42年擴編為空軍第五戰術戰鬥機聯隊，民國49年部隊更名為空軍第五混合聯隊，民國65年改稱為空軍第四0一戰術混合聯隊，後於民國106年12月1日改稱為空軍第五戰術混合聯隊迄今。

空軍司令部表示，民國87年7月1日配合國軍精實案組織架構調整，奉命自桃園基地遷至花蓮基地續執行完成F-16戰機各項換裝訓練工作，以擔負捍衛國土的任務。同時照技隊因政策改隸司令部，配合第十二戰術偵察機隊建構空軍整體偵照戰力，迄今完成多項具重要之照相情資，將持續精進各項照情技術，提供更即時、正確之重要情資，支援國軍整體防衛作戰。

共艦頻繁出現在東部海域，空軍今天展示花蓮基地F-16V戰機近期因應共軍情勢始終維持的「制海、防空」戰備武器掛載構型。記者洪哲政/攝影
共艦頻繁出現在東部海域，空軍今天展示花蓮基地F-16V戰機近期因應共軍情勢始終維持的「制海、防空」戰備武器掛載構型。記者洪哲政/攝影

空軍 F-16V 飛彈

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